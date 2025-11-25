千萬董座出差戴綠帽！台中貴婦「豪宅激戰」鮮肉水電工…小王判賠150萬

記者吳泊萱／台中報導

台中一名年收千萬的企業董座，因工作長期在國外工作，導致妻子芳心難耐，與鮮肉水電工發展婚外情，二人多次在董座名下的兩間豪宅發生關係。期間董座曾向妻子求歡，被對方以心病為由拒絕，害他自責罹患憂鬱症，結果最後發現是妻子出軌，怒告水電工求償500萬。法院判決水電工應賠償150萬元；全案可上訴。

判決書指出，出軌的貴婦現年47歲，十多年前曾與前夫生了2個孩子，後因故離婚。她因保養得宜，面容姣好，於2012年11月，帶著2個孩子嫁給現任丈夫、企業董座，婚後倚賴董座豐厚收入，過上貴婦生活。董座現年63歲，因工作緣故，需赴中國、美國等地出差，經常不在台灣。

去年底，董座向妻子求歡時被拒絕，妻子說因為他長期不在家陪伴，造成她心理生病，董座信以為真，陷入自責情緒，進而罹患憂鬱症。結果事後發現妻子出軌，趁他在國外工作時，與小16歲的鮮肉水電工（31歲）有染，且二人還多次在他名下兩處豪宅「寶輝秋紅谷」、「喬立月河」發生關係，甚至在有二人婚紗照的主臥室床上開戰，最終董座與妻子協議離婚，怒告水電工求償500萬。

案件審理期間，貴婦坦承水電工曾擔任小孩的潛水教練，但當時兩人並無深入交集。直到2024年7月，經友人介紹一起打牌後，雙方私下加LINE聊天，感情一路升溫，最終在8月底發生關係，開始交往。水電工則坦承與貴婦交往，但辯稱不知貴婦已婚，並表示二人已於11月分手。

法官檢視雙方對話紀錄及相關事證，發現貴婦曾提及「離婚我想是我到現在為止做的最對的決定」，水電工則回覆「妳本來跟我就不同世界」、「妳就該好好繼續當金絲雀」。另外，水電工前往豪宅偷情時，屋內也擺放了貴婦與董座的結婚照片及生活用品，明確可知貴婦已婚，因此不採信水電工說法。

法官審酌董座年收千萬，水電工雖名下有車有房，但仍屬中產階級，判決水電工與董座妻應連帶賠償300萬元為妥；考量董座在提告後，於同年12月底與貴婦協議離婚，雙方以25萬元和解，因此賠償金得免除二分之一，最終水電工需賠償董座150萬元；全案可上訴。

