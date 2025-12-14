千萬豪車像買玩具！ 吊車大王胡漢龑賞車現場直接下訂

「吊車大王」胡漢龑賞車現場氣氛熱烈，當場下訂千萬級豪車。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司 臉書）

竹北企業家、「吊車大王」胡漢龑近日再度在社群平台上分享他賞車並當場下訂豪車的片段，交車會場佈置奢華、氣氛熱鬧，引發網友熱烈討論，有人直呼「像在買玩具」。

胡漢龑在臉書專頁「啟德機械起重工程‑股公司」上發布影片與照片，內容為他親自到場賞車並當場下訂新車。畫面中可見他身穿熟悉的東北大花裝，與車商顧問一邊欣賞車輛外觀，一邊介紹內裝細節，對所見豪車表現出高度興趣與滿意。

胡漢龑目標鎖定德國豪華品牌賓士的超豪華子品牌邁巴赫（Maybach）、旗下的 SL680 雙門敞篷跑車 以及 GLS600 雙色旗艦休旅車，當場拍片並興奮下訂其中一款，成交金額為百萬至千萬級距。交車現場不僅安排現場氣質女演奏大提琴助興，也備有精緻餐點供賞車人士享用。

胡漢龑在貼文中寫道：「感謝呂董事長與李秉峰銷售主任精心安排，現場除了美女演奏外，還特別準備八人份餐點，讓我們慢慢賞車、品嚐美食！」

影片與照片曝光後，在社群平台引發熱議與留言，網友紛紛對此表示：「真正超級 VIP 才有的待遇」、「胡董車子太多了，應該買遊艇」、「少數炫富還讓人不討厭」、「男人的夢想車款」，甚至有人戲稱「像在買玩具，真令人羨慕」。

根據過去媒體報導與胡漢龑先前透露的收藏，光是車庫就停滿兩層地下停車場，車型包括藍寶堅尼（Lamborghini）、保時捷（Porsche）、賓士（Mercedes‑Benz）等名車，共計約 27 輛。他曾表示，購車多視市場行情與收藏策略，不追求飆速，而是看對時機再出手脫手。

