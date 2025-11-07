千萬財產信託獨漏他！三重男爭家產 殺姊妹1死1命危

新北市三重區發生一起因家產糾紛引發的家庭血案，造成一死兩傷的悲劇。根據警方調查，事發時間為下午2時30分許，60歲陳姓男子與61歲姊姊、55歲妹妹在家中因財產分配問題再度爆發激烈口角。

陳姓男子在情緒失控之下，從家中取出利刃，朝兩名姊妹揮砍。大姊左胸遭刺中要害，當場倒地失去生命跡象。小妹則遭砍傷右大腿及雙手掌，現場血流如注。期間，陳男59歲妻子見狀上前試圖阻止暴行，左手掌也遭刀刃劃傷。

警消單位於下午2時39分接獲報案，立即派遣救護車趕赴現場。三名傷者隨即被緊急送往新北市立三重醫院進行救治。醫療團隊雖全力搶救，但陳姓大姊因胸部遭受重創，失血過多，仍於下午4時宣告不治身亡。

陳姓小妹與陳男妻子經醫師診斷，傷勢相對較輕，經過緊急治療後已無生命危險。然而，兩人在經歷這場家庭悲劇後，身心均受到嚴重驚嚇，需要長時間的心理復健。

陳姓男子在犯案後並未逃逸，靜待警方到場處理。員警抵達現場後，立即依現行犯將其逮捕上銬，並帶回警局進行偵訊。初步調查顯示，這個家庭多年來因為財產分配問題，家人之間關係日趨緊張，積怨已久。

根據警方了解，陳家的財產糾紛並非一朝一夕，家人間長期為了遺產分配問題爭執不休。今日的爭執再度升高，最終演變成無法挽回的悲劇。確切的犯案動機與詳細經過，仍待檢警進一步調查釐清。

受傷的陳妻在接受治療後，情緒崩潰，在醫院走廊坐地抱頭痛哭。她不斷哽咽地喊著：「我到底該怎麼辦？」在場的醫護人員與民眾目睹這一幕，無不感到同情與不捨。

這名婦人在短短時間內，親眼目睹丈夫變成殺人兇手，大小姑在自己面前遭受攻擊，自己也在試圖阻止暴行時受傷。家庭瞬間破碎，親人陰陽兩隔，這種錯綜複雜的心情與巨大的心理創傷，恐怕需要很長時間才能平復。

目前，檢警正在深入調查案發經過，包括了解家產糾紛的具體內容、雙方爭執的導火線，以及陳男是否有預謀犯案等細節。陳姓男子將面臨殺人罪及傷害罪的起訴，可能面臨重刑。

