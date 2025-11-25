千萬財神來了！統一發票本期特別獎25834483 7-8月還有千萬獎等人領

（記者許皓庭／綜合報導）114年9至10月統一發票於今（25）日開獎，「千萬特別獎」號碼為 25834483。財政部提醒民眾盡快核對手中發票，避免錯過領獎期限。同時，上期（7–8月）仍有 2 張千萬特別獎、5 張 200 萬特獎、2 張雲端 100 萬獎尚未領取，須在 115 年 1 月 5 日前完成兌領。

圖／114年9至10月統一發票於今（25）日開獎。（翻攝 財政部 Facebook）

為提升電子發票使用量，財政部自今年5月至12月，將每期雲端發票專屬 500 元獎增開至 315 萬組，帶動整體開獎組數達 326 萬 6030 組。官員表示，提高中獎機會有助鼓勵民眾以載具存取雲端發票，進一步降低紙本浪費。

財政部次長李慶華也提到，明年度統一發票預算將追加至約 25.5 億元，初步規劃明年每期雲端專屬獎恐再增至近 85 萬組，使每期總開獎組數上看 411 萬組，中獎機率可望再提升。

