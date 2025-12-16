千萬邁巴赫休旅車才入袋！「吊車大王」又看中勞斯萊斯：65歲的禮物

娛樂中心／羅欣怡報導

竹北吊車大王日前到車廠賞車。（圖／翻攝自《啟德機械起重工程-股公司》臉書）

「竹北吊車大王」胡漢龑日前才帶著老婆們到車廠賞車，結果太喜歡，直接下訂要價1千多萬元的邁巴赫休旅車，沒想到才隔沒幾天，他又有「心頭好」，這次鎖定勞斯萊斯當作自己65歲的生日禮物。

胡漢龑13日他在臉書分享賞車時對一台消光白的Maybach款SL680雙門敞篷跑車讚不絕口，影片中還不斷讚嘆「我喜歡這個白色」、「超級美的」，甚至直接坐上駕駛座，體感一下實際感覺。

竹北吊車大王下訂千萬邁巴赫休旅車。（圖／翻攝自《啟德機械起重工程-股公司》臉書）

另一台則是GLS600雙色休旅車，胡漢龑當場拍片興奮介紹車子，大讚車子超有質感，頭燈、內裝都超美的，和SL680一樣都是白色內裝，直呼「看到都很心動」，更是當場就下訂一台。

廣告 廣告

喜歡跑車的他，一直到父親過世才購入第一台跑車，接著就愈買愈多，價值不菲的超跑都停放在他竹北小白宮的地下室，最為人知的，就是貼上東北大花的藍寶堅尼，時常在車聚場合出現。

吊車大王透露已經鎖定好65歲的「禮物」。（圖／翻攝畫面）

不過才剛下訂邁巴赫的胡漢龑坦言，人生在世自己也已經65歲了，再過5年也沒辦法開車了，所以喜歡的車就會嘗試一下，載著媽媽和家人到外面走一走，對於網友說他「買車就跟吃牛肉麵一樣」，胡漢龑也澄清，付錢買車的時候也是很心疼，但自己努力了50幾年，買車犒賞自己也是「天經地義」。

胡漢龑透露，在65歲的時候「有可能」會犒賞自己一台勞斯萊斯，強調不是炫富，所有的東西都是努力來的「不是富二代，我是苦二代」，並鼓勵年輕人努力奮鬥，一定會比他還強。

更多三立新聞網報導

身價千萬富商「用性愛麻痺自己」出軌越南妹 合拍裸照變鐵證！正宮求償

二審貪污逆轉！高虹安還卡「誣告案」恐服勞動役 能選2026？律師給答案

高虹安二審貪污逆轉！竹市府「復職公文」已送出 邱臣遠：期待回歸

高虹安貪污二審逆轉無罪！林志潔「不意外」還有1官司：復職仍分身乏術

