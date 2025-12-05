千萬電豹女神雪寶首本寫真書募資 最火辣畫面只獻實體書
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
浪LIVE直播主雪寶日前宣布推出個人第一本寫真書《初雪寶藏》，並同步展開募資計畫，希望藉由粉絲支持解鎖電子與實體版本。雪寶以台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員身分受到關注，也因在直播平台累積破千萬抖內成績而具有高人氣。她指出，拍攝寫真對自己而言是一項全新挑戰，希望呈現不同於球場與直播中的樣貌。
為完成此次寫真，雪寶連續兩天、每日拍攝超過13小時，共演繹8款不同造型，包括芭蕾舞風格、特務造型、OL形象與學生制服等多種設定。她表示，拍攝強度不下於球場應援，尤其首次嘗試較具性感元素的風格，讓她感受到明顯突破。其中，實體書限定的濕身比基尼畫面是整組作品最具亮點的部分，為呈現效果，她事前加強訓練並調整飲食，拍攝時也需忍受低溫與濕身狀態。她形容成品具備時尚封面感，與過往形象差異明顯。
拍攝中，被雪寶視為難度最高的則是「睡衣慵懶風」系列。她提到，雖然造型相對自然，但要呈現「剛醒來」的鬆弛感並不容易，初期因緊張導致表現過於清醒，效果不如預期；隨著鏡頭熟悉度提升，她逐漸放鬆，最終成品呈現出較自然的氛圍。多組較具突破性的影像皆預計僅收錄於實體版本中。
雪寶在直播領域的成績亦備受關注。她曾任職於BMW擔任助理，轉型成直播主初期並不順利，第一個月收益不到5000元，也曾因緊張不敢看鏡頭。她分享，之後透過大量觀摩、紀錄並調整互動方式，逐漸理解觀眾需求，重點在於提供陪伴感與情緒價值。再次投入後，她以更成熟的直播風格吸引支持，三個月內累積超過1100萬浪花，成為浪LIVE的高人氣主播。
目前《初雪寶藏》募資已解鎖電子寫真，累積浪花突破300萬，但要達成1000萬浪花目標、推出實體寫真書仍需進一步支持。雪寶表示，為感謝粉絲，她特別錄製六段不同風格的花絮短影片，作為募資限定內容。粉絲最低以5元即可參與活動、解鎖花絮。
本次募資活動將於30日截止，進入最後倒數階段。雪寶希望能藉由粉絲力量，讓自己的首本寫真集順利問世，完整呈現此階段的嘗試與突破。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
國風電音女力綻放 浪LIVE傳奇麗絲領軍11/2陪你走進「天選之路」
