千萬韓人受掉髮所苦！李在明：禿頭攸關生死 研議納健保

愛美至上的南韓，對外貌極其重視，但卻有一千萬人深受掉髮之苦。南韓總統李在明16日在政府各部門工作報告會議上指出，禿頭已不再只是美觀問題，而是被國民視作生死攸關的事，因此下令保健福祉部，研議把治療脫髮的醫藥，納入健保範圍。

時為共同民主黨總統候選人 李在明(2022)：「你說要『選』李在明嗎？不！是『種植』李在明。『植入』李在明，為了自己的頭髮。」

2022年總統大選競選期間，李在明提出的政見，三年後起死回生。

南韓總統 李在明(12.16)：「過去將掉髮視為美容問題，但現在似乎看作是生死問題。」

南韓「看臉」時代，在全民高度重視外貌的情況下，總統李在明16日直言，禿頭是生死攸關的問題，要保健福祉部長說明，為何相關治療沒有列入健保？

南韓保健福祉部長 鄭銀敬(12.16)：「遺傳性因素引起的禿髮情況，與醫學治療的關聯性較弱，不提供健康保險補助。確實在非健保診療中，脫髮、青春痘或肥胖治療，現在的確很多。」

部長給出的答案，總統顯然不滿意。李在明強調遺傳導致的掉髮，也該算是疾病的一種，要主管機關研究一下如何將「禿頭治療」納入健保範圍。

南韓總統 李在明(12.16)：「如果會財政負擔過重的話，是否可以透過限制次數或總額的方式(將抗掉髮治療納入健保)。我聽說若被指定為健保藥品，藥價就會下降(應納入考慮因素)。」

李在明會如此在意這個問題，不是因為自己禿頭，而是南韓飽受掉髮困擾的人口，佔整體人口約2成，粗估高達1000萬人。

大韓脫髮學會會長 李相旭：「頭髮平均約有十萬根，其中約10%屬於休止期毛髮，但不會在一夕之間全部掉光。平均一天掉髮超過100根的人(就要警覺)。」

而且禿頭如今不再只是中老年人的專利，越來越多20、30歲年輕人深受其擾，四處求醫。若能減少自費負擔，患者自然樂見其成。

30歲就診患者：「每次洗髮的時候，頭髮明顯掉很多，多到讓人嚇到的程度，很擔心。」

但醫界恐怕不這麼想，大韓醫師協會17日發聲明指出，比起報銷掉髮治療用藥費用，將重症疾病納入健保，才是更優先項目。

而且論「生死攸關」，醫政衝突落幕後並未改善的「急診室拒收」情況，才是真的持續奪走患者生命。

消防人員：「到達醫院後，在醫院發生了心臟驟停的狀況。」

15日被送往釜山三級醫院的10歲女童，至今還未恢復意識。當天她因感冒症狀，在診所內打點滴，沒想到突然出現呼吸困難症狀。診所醫師緊急報案後，消防當局立即出動，卻遭12家醫院急診室以「病床滿載」或「無兒科醫師」為由拒收。耗費了將近1小時20分鐘，才終於得到第13家醫院收治。

釜山醫療機關相關人士：「釜山市內的醫院都一樣，沒有小兒急救科住院醫師。」

10月份，釜山也曾發生過一名高中生出現痙攣症狀，卻遭9家醫院轉送，最終不治的悲劇。

南韓總統 李在明(12.16)：「南韓原先是沒有急救室轉送的概念。據我所知，以前不允許以這種方式拒絕。」

面對總統的問責，保健福祉部16日承諾，從明年開始不會再發生類似事件，而對策主要包括這兩項。

南韓保健福祉部長 鄭銀敬(12.16)：「為了讓優秀醫生在社區地方公共醫療領域工作，將擴大簽約型地方必需醫師制度，導入地方醫師制度，並設立公立醫學院。」

為了補足非首都圈醫療人力缺口，一是計畫在2029年前建成一所公立醫學院，二是目標從2027年開始推行地方醫生制度，透過從醫學院新生中選拔學費補助生，要求他們畢業後得在特定地區義務服役10年。

只是這些政策，追根究柢與擴招醫學生無異，同時還限制醫學生工作地的選擇，醫界對此表達強烈不滿。醫政雙方急需坐下來談一談共商解決之道，否則不排除再掀一場「白色風暴」。

