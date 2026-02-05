千萬、百萬各一張！好市多開出發票大獎 門市曝光

財政部已公布114期11-12月發票1000萬及200萬中獎清冊，其中各有一張1000萬特別獎、200萬特獎發票由好市多開出。（圖／翻攝自Google Maps）





別跟財神爺擦身而過！財政部已公布114期11-12月發票1000萬及200萬中獎清冊，其中各有一張1000萬特別獎、200萬特獎發票由好市多開出。

好市多千萬、百萬發票

店家：好市多內湖店

地址：台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號

消費金額：5913元（物品等）

店家：好市多高雄店

地址：高雄市前鎮區中華五路656號1樓及地下1樓

消費金額：1119元（食品）

發票領獎時間

領獎期間自115年02月06日起至115年05月05日止，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。

發票中獎如何領錢？

財政部賦稅署指出，中獎民眾若已在115年1月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，114年11-12月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自115年2月6日起自動匯入該指定帳戶。

廣告 廣告

若未及在115年1月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯。

更多東森新聞報導

暴虐低溫「5度殺」要來了！ 痛苦濕冷連潑2天

國道新制上路！高公局3月1日啟用3處動態地磅系統

快訊／大樂透頭獎1.39億一注獨得 獎落台中市

