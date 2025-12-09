千萬YouTuber奇軒出戰世錦賽抱憾 怨「政治因素」曝內幕

奇軒（左圖左二、右圖）日前代表我國出戰踢拳世錦賽。（翻攝中華踢拳協會、奇軒臉書粉專）

台灣第一位突破千萬訂閱YouTuber奇軒，上月代表我國到阿布達比出賽踢拳世錦賽（WAKO World Championships 2025），事後他在社群抱怨比賽「一團糟」，指4個出賽項目中，僅1項完整發揮，「但政治因素只拿了第四名」，感嘆這回最認真準備、卻也是有史以來最糟糕的一次比賽。

奇軒日前透過社群發表賽後感想，指這次世錦賽一團糟，比了4個項目，其中3項都大失誤，僅有1項完整發揮，「但政治因素只拿了第四名」，還感嘆表示以後不要太認真。

不過文章似乎引來不少誤解，奇軒在留言補充說明，自己難過的是，努力訓練並遵守規則比賽，「但某些大國可以做違規動作，或是失誤不用被扣分，而拿到獎牌」，運動員花了多年努力卻因此白費，直言比賽最重要的是公平。

另外，奇軒也澄清政治問題指的是「這個協會」而非外界誤解的中國，同時他也感謝比賽當下願意為他挺身而出的國際選手們。

世界踢拳總會 (World Association of Kickboxing Organizations, WAKO）世錦賽上月於阿聯酋阿布達比舉行，據中華踢拳協會公布，奇軒分別代表出賽極限武術音樂、創意套路的拳與兵器等項目（Musical Form：Open Hand、Weapon；Creative Forms：Open Hand、Weapon）。





