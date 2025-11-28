千萬YTR征戰國際！吳奇軒短影音破7億觀看 勇闖踢拳界奧運

吳奇軒是臺灣史上首位突破千萬訂閱的超級創作者。（圖／通達量能文体提供）





台灣首位突破千萬訂閱、手握 YouTube「鑽石獎牌」的YouTuber吳奇軒（奇軒Tricking）憑藉帥氣外表及 極限武術，獲得不少粉絲喜愛，近日他代表中華踢拳協會，參加「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」，這場賽事被譽為「踢拳界奧運」，在眾多高手聚集加上舊傷影響，他這次的成績雖敗猶榮，但盡全力完成每個比賽，令人動容。

吳奇軒以推廣極限武術和Tricking而聞名，他不僅掌握了短影音的「流量密碼」，最高觀看數曾達 7.8億次，相當驚人，他憑藉全英文頻道及演算法成功將自己推網世界，不過儘管他在網路上成就斐然，仍出現不少質疑他「花錢買訂閱」的聲音，對此，他也公開後台數據證明，訂閱者高達 96% 來自 YouTube Shorts 推薦，用台灣的創意讓世界被看見。

廣告 廣告

吳奇軒遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。（圖／通達量能文体提供）

吳奇軒遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。（圖／通達量能文体提供）

去年2024 年亞洲錦標賽奪冠的吳奇軒，回到臺灣的首次練習時，左小膝蓋內側韌帶撕裂。對於年過 30、追求極限體技的他來說，是一場巨大的挑戰，經過教練評估後，他必須先花費約6週的時間，專注於膝關節的穩定功能恢復。

這次他在「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」共報名了4個項目，分別是音樂套路-拳、兵器與創意套路-拳、兵器。其中，他最有勝算的是音樂套路，因為該項目特別重視編排和 Tricking 的難度，在眾多高手聚集加上舊傷影響，他這次的成績雖敗猶榮，盡全力完成每個比賽，令人動容。

除此之外，吳奇軒還帶領臺灣的小選手們出戰「2024 WAKO青少年世界錦標賽」，在國際踢拳道舞台上，創造了中華臺北在WAKO世界錦標賽史上、以及亞洲極限武術史上的最好成績。小選手們表現令人驚豔，達成了驚人的100%奪牌率！四位參賽選手總共抱回了3金1銀4銅的輝煌成績。這份成就讓中華臺北在「套路項目」的得牌數上，站到了世界排名第五的歷史高度。



【更多東森娛樂報導】

●YTR金針菇領普發一萬！返韓貼錢買廣告 播「宣傳台MV」

●家寧52萬IG帳號無預警消失 Andy老師嗨喊6字

●Andy老師爆遭3台車尾隨！走鐘獎派保鑣原因曝光

