千萬YTR突震撼宣布停更！關鍵原因曝光 粉絲高喊：支持你

娛樂中心／綜合報導

南韓知名吃播主Hamzy。（圖／翻攝自Hamzy IG）

南韓人氣吃播主「Hamzy」以分享道地韓式料理療癒吃相聞名，YouTube坐擁1400萬人訂閱。豈料，Hamzy昨（4）日拋出震撼彈，透露自己即將和老公開始備孕，因此頻道將暫時休息，不過Hamzy強調，她還是會偶爾更新較長的近況影片，並非完全不更新。

Hamzy宣布停更頻道。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）

Hamzy 4日在YouTube上傳標題名為「重大宣布，一路走來感謝各位」新片，表示自己從20幾歲開始經營頻道，頻道陪伴她至今已經第8年，而她與另一半也一起走過10年歲月，她回憶與另一半一起在廚房做菜、拍攝的點滴，有感而發：「雖然有很多回憶，但突然想休息，所以決定暫停並不容易。」

隨著年紀增長，Hamzy坦言自己對人生有了新規劃，因此決定暫停頻道，專注於家庭生活與備孕，新的一年，Hamzy下定決心好好休息，她將戒酒與維持健康飲食，全力為備孕做準備，消息一出，粉絲紛紛送上祝福，「祝妳生個健康寶寶」、「支持你」。

