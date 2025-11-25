千葉真一：激昂勇猛的動作身手──震撼世界、傳承延續的熱情
身為日本動作明星的開拓者，千葉真一（本名前田禎穗）在海外同樣享有盛名，憑藉凌厲剛猛的格鬥身手深受歡迎，同時也傾注滿腔熱忱培育後進。這份熱忱在動作電影重鎮好萊塢獲得高度肯定，更於風靡全球的電視影集《SHOGUN 將軍》中持續發揚。（文中敬稱略）
贏得好萊塢的敬意
在國際以「桑尼千葉」（Sonny Chiba）之名廣為人知的知名男星，於2021年8月19日與世長辭。噩耗傳出後，《紐約時報》、《洛杉磯時報》等美國主流報章與各大娛樂媒體皆大幅報導，回顧他以獨特的極真空手道絕技所展現的震撼動作場面，並再次凸顯他對歐美影壇所帶來的巨大衝擊。
美國奧斯卡金像獎官方推特帳號（現在的X）發文追悼，盛讚他「在電影中將剛毅與深度融為一體」。《紐約時報》（電子版）則引用了千葉的話語──「武術是戲劇的一部分，是一種表演，同時也是情感的表達」──並對於他所擅長的激烈動作美學，表達由衷的理解。
CNN（電子版）更進一步分析指出，雖然無可避免地觀眾常將他與同時代的電影武術巨星李小龍相提並論，然而「千葉獨特的格鬥風格與李小龍的嘗試截然不同。他對敵人絕不手軟，每一擊似乎都凝聚了驚人的力量，並刻意摒除電影格鬥場面中常見的舞蹈式元素。」
千葉主演的眾多作品之中在歐美最負盛名的，當屬在日本以「殺人拳系列」之名上映的《The Street Fighter》三部曲。自稱該系列鐵粉的基努．李維、山繆．傑克森與強納森．諾蘭等好萊塢重量級人士，皆在千葉生前便多次表達景仰與敬意。2015年，基努．李維為宣傳電影《捍衛任務》（John Wick）赴日上電視節目時，更直言：「我只能在拍電影時做出裡頭的打鬥動作，不過桑尼千葉是真的能把人打個半死的，你完全能感受到他的那股熱力。」
昆汀．塔倫提諾的深切仰慕
鬼才導演昆汀．塔倫提諾是千葉最狂熱的影迷之一。當年他在美國電視上看到千葉所主演的1980年代製播的時代劇《影之軍團》，不僅立即成為粉絲，更從此立下總有一天要與千葉合作的願望。這個願望終於在他的第四部導演作品《追殺比爾》（Kill Bill，2003）中實現。事實上，早在這十年前編寫《絕命大煞星》（True Romance，1993）的劇本時，他便已向千葉致上了崇敬之意。
在東京舉行的記者會上，昆汀．塔倫提諾（左）與千葉真一親切互動。2007年8月2日（路透／共同）
《絕命大煞星》的開場戲裡頭，克里斯汀．史雷特（Christian Slater）飾演的男主角克雷倫斯，在酒吧邂逅了一名女子並邀她去看電影。他原本打算要看的，正是千葉真一主演的三部連映：《激突！殺人拳》（The Street Fighter，1974）、《殺人拳2》（Return of the Street Fighter，1974）、《女必殺拳》（Sister Street Fighter，1974）。面對不認識桑尼千葉的女子，克雷倫斯極力解說千葉是當代最頂尖的武術動作巨星，卻仍被婉拒，只能獨自前往電影院。之後，鏡頭來到克雷倫斯的公寓，房內的牆上貼滿了千葉的電影海報，塔倫提諾的的狂熱癡迷，可見一斑。
然而以美國的標準而言，《激突！殺人拳》的暴力程實在度於血腥，因此成為第一部被歸類為「X級」（相當於目前的 NC-17級，僅限18歲以上觀賞）的電影。也正因此，「殺人拳」系列難以獲得美國主流觀眾青睞，其受歡迎程度始終停留在邪典電影的範圍。
對於《追殺比爾》的貢獻
蓄勢待發多年的昆汀．塔倫提諾，終於在《追殺比爾》中為千葉量身打造了一個角色——「服部半藏」，與千葉在《影之軍團》中飾演的伊賀忍者同名。在《追殺比爾》DVD收錄的幕後花絮裡，塔倫提諾談到：「在日本，影視作品一旦成功，往往會先停個一兩年再拍續作。《影之軍團》也是如此，每當有新作問世，服部半藏的形象就會與以往略有不同。《追殺比爾》中的服部半藏，或許可以說是第100個版本吧。」這種設定，可說是鐵粉獨有的構思。
在《追殺比爾》中，雖然千葉登場時間有限，卻是劇情推進上的關鍵角色。由鄔瑪．舒曼飾演的前職業殺手女主角「新娘」，遠赴沖繩拜訪這位傳奇鑄刀師，請求他耗時一個月鍛造出足以斬殺仇敵的名刀。片中千葉以英、日語雙語對白展現了凌厲的氣勢。雖然未能在鏡頭前大展身手有些遺憾，但在其他演員的武打場面背後，他的貢獻卻不可忽視。
《追殺比爾》的首映活動上，千葉真一（右）與鄔瑪．舒曼（左）交談。2003年9月29日，美國好萊塢（路透／Fred Prouser FSP）
片中飾演女主角仇敵「石井御蓮」的劉玉玲，在北美上映宣傳期間，於談話節目上曾回憶與鄔瑪．舒曼、薇薇卡．福克斯、黛瑞．漢娜等人一同接受千葉親自指導日本刀術的情景：「他在我們面前示範了極為優雅美妙的動作，接著說『那麼，輪到你們試試看了』。於是，我們一個接一個上前演練。」據說千葉看完她們的動作之後，只淡淡地評語「還不錯」（almost good）。她笑言，那種含蓄又不失禮的說法，正是非常日本式的體面與周到。
此後，千葉再度出現在好萊塢作品中，則是在以東京為舞台的賽車動作片《玩命關頭3：東京甩尾》（2006），飾演黑道組長「鎌田」。不過在此片裡，他同樣未能真正施展擅長的動作戲。
2012年，他參演低成本獨立電影《Sushi Girl》，雖於數個影展放映卻反應平平，甚至未在美國發行DVD。2018年又出演澳洲短片《Shakespeare In Tokyo》。他最後參與的電影作品，是於逝世後的2024年才公開上映的《Bond of Justice: Kizuna》。話說回來，這幾部作品鮮少引起話題，從現實角度來看，千葉在美國始終是個帶有邪典色彩的英雄人物。
傳承延續的志業
然而，千葉並未將所謂「千葉式動作」據為己有。早在1970年，他便創立了「日本動作俱樂部」（Japan Action Club，JAC），致力培育動作演員與特技替身，其中最著名的門生之一，便是日後享譽國際的真田廣之。《追殺比爾》中熱心協助武打設計與指導的種種逸事，正充分展現出千葉的這一面。
千葉開創的高技巧難度並富含美感的特技動作，如今已透過各種形式傳承延續，其中最具代表性的傳人非真田廣之莫屬。由真田廣之主演並擔任製作的電視影集系列《SHOGUN 將軍》，於2024年在全球掀起旋風。儘管劇中台詞大量使用日語，該劇仍一舉囊括美國電視影集的最高榮譽──「黃金時段艾美獎」的18項大獎，並抱回其他無數重要獎項，可謂空前壯舉。
以電視影集系列《SHOGUN 將軍》榮獲美國艾美獎最佳影集獎的真田廣之（右）。2024年9月15日，美國洛杉磯（路透／Mario Anzuoni）
真田亦追隨千葉的腳步，將事業重心從日本轉移至好萊塢，二十餘年來一步一腳印累積了豐厚的成果。《SHOGUN 將軍》的空前成功，不僅是他職涯的重要里程碑，更象徵著千葉多年宿願——將日本「武士動作」推向世界舞台——的實現。
根據日本媒體報導，真田在得知恩師逝世消息時，發表了感言：「承繼其志，持續勇進，便是我能獻身的報恩之道。」如今《SHOGUN 將軍》因口碑與收視俱佳，已確定製作第二季，屆時將啟用更多日本演員，在鏡頭前展露精彩的刀術與身法。千葉當年的初心，正透過真田之手不斷地推向更高的境界，持續昇華。
標題圖片：在美國夏威夷威基基海灘擺出架勢的千葉真一。當時獲頒夏威夷國際電影節「開拓精神獎」（Maverick Award）。2005年10月27日。（路透／Lucy Pemoni）
猿渡由紀 [作者簡介]
電影記者。上智大學文學院新聞系畢業。曾任女性雜誌編輯（負責電影），後赴美。以洛杉磯為據點，採訪好萊塢明星與電影導演、撰寫片場報告與好萊塢新聞專欄，供稿給《哈潑時尚日本版》、《週刊文春》、《SPUR》、《電影旬報》等雜誌與報社，以及Yahoo、東洋經濟Online、文春Online、琵雅（PIA）、Cinema Today等網站。為美國廣播影評人協會（CCA）、美國女性影評人協會（WFCC）會員。
