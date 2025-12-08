千葉雄喜演唱會宣布延期！退票資訊、延期公告一次看

日本嘻哈代表人物千葉雄喜（Yuki Chiba）宣布將於12月14日登上台北Legacy TERA，帶來以本名活動後的首場台灣演出《The Hip-Hop Movement: Yuki Chiba Live in Taipei 2025》。先前千葉雄喜才為《街頭女戰士3》中參賽的日本隊「RHTokyo」創作舞蹈歌曲並客串演出，作為日本嘻哈代表人物，從代表作《Team 友達》到《MAMUSHI》，千葉雄喜以融合嘻哈、R&B、電子與日式美學的創作語彙，在國際舞台上展現獨特的東京街頭能量。這次他將以全新篇章帶來震撼舞台，與台灣粉絲一同體驗最純粹的嘻哈現場魅力。千葉雄喜演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

👁️‍🗨️演出延期公告：原定於 2025 年 12 月 14 日在 Legacy TERA 舉辦的 千葉雄喜 Yuki Chiba Live in Taipei 2025 演出，由於階段面臨的挑戰及限制，我們無法確保帶給大家完整且符合期待的演出體驗。經過再三評估，並與藝人團隊深入討論後，我們不得不做出演出延期的決定。對於這個結果我們深感遺憾，並向所有期待這場演出的觀眾致上最誠摯的歉意。

👉退票方法與資訊

廣告 廣告

千葉雄喜演唱會。（圖／So Wonderful 提供）

千葉雄喜演唱會｜時間地點

演出日期：2025/12/14（日） ※演出延期

演出地點：Legacy TERA

千葉雄喜演唱會｜售票時間

千葉雄喜演唱會｜票價、座位圖

演出票價：NT$3,180（Wonderful Zone）／$2,480（GA Zone）／$1,000（身障席/陪同席）

座位圖：

千葉雄喜演唱會票價座位圖。（圖／遠大售票系統）

千葉雄喜演唱會｜必聽歌單

《Team 友達（Team Tomodachi）》

《MAMUSHI》（feat. Megan Thee Stallion）

《心配無用（Shinpai Muyou）》

《商売繁盛（Shoubai Hanjou）》

《幸福是什麼？（Shiawase tte Nani）》

（影片來源：千葉 雄喜 (Yuki Chiba)、Megan Thee Stallion YouTube，如遭移除敬請見諒）

❣️演唱會資訊一把抓：全部｜韓男團｜韓女團｜華語｜東洋｜歐美

👉演唱會、粉絲見面會、各大音樂節…馬上前往你的活動宇宙！