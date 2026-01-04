千街萬巷挺岱樺 林岱樺車隊誓師上路回應市民期待

▲不靠派系、只靠市民！林岱樺車隊誓師宣告全面進巷弄。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】繼1月3日民進黨高雄市長黨內電視政見發表會後，立法委員林岱樺隨即展開實體行動，今（4）日上午於仁武服務處舉行車隊誓師，正式啟動「踏遍高雄千街萬巷」掃街行程，並宣布推動「市民最大咖」市民大運動，以行動回應政見會後市民的熱情回饋與期待。

林岱樺表示，政見發表會結束後，收到許多市民朋友的鼓勵與支持，讓她更加堅定必須走進基層、走進巷弄，直接傾聽民意。她指出，「市民最大咖」的理念很簡單，市民才是城市真正的主角與最大的天王，這場選舉不該是派系分配或少數人決定，而是攸關高雄未來方向的集體選擇。她強調，「市民做主」不是口號，而是一場從制度到治理都必須落實的改革運動，要讓城市從「比靠山」轉向「比治理」。

廣告 廣告

談及自身參選立場，林岱樺直言，她沒有派系奧援，也不倚靠山頭，唯一效忠的對象就是高雄市民。她表示，今天啟動的「千街萬巷挺岱樺」行動，不只是為了支持一位候選人，而是為了支持一個信念──讓市民真正成為城市決策的核心，讓政治回歸專業與責任。

在市政願景方面，林岱樺重申，高雄未來發展須緊扣國家戰略方向，聚焦「科技、軍工、海洋」三大護國產業，將產業趨勢轉化為實際訂單與就業機會，讓高雄在產業升級與國際競爭中不缺席。同時，在社會照顧面向，她主張把照護做在平常、做成制度，推動65歲以上長輩配戴智慧健康手錶，結合市立醫院的專業能量，強化長輩健康的即時守護。

活動現場，林岱樺帶領支持者拉起布條、齊聲喊出「林岱樺凍蒜」等口號，並呼籲市民接到電話民調時清楚表達支持立場。隨後，車隊完成合影後自仁武出發，正式展開掃街行程，象徵選戰從政見論述走向巷弄對話，持續深化與市民的直接連結。（圖╱立委林岱樺辦公室提供）