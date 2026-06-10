千賀滉大右手神經不適！復健賽臨時喊卡 親曝復出最新進度

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紐約大都會日籍強投千賀滉大。圖／東方IC

紐約大都會日籍強投千賀滉大復出之路再添變數，根據日媒《日刊體育》報導，原訂於今（10）日在2A進行復健賽登板的千賀，因出現右手臂神經不適症狀，臨時取消登板計畫。不過球團表示，這並非發炎問題，目前仍持續觀察恢復狀況。

千賀自4月底因腰椎發炎進入傷兵名單後，便展開復健。日前已在小聯盟1A及3A完成3場復健賽，累計投12局、防禦率5.25，原本預計透過今天的2A登板進一步調整狀態，沒想到卻在登板前出現身體不適。

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千賀接受當地媒體SNY訪問時表示，「因為投球機制沒有調整到理想狀態，所以無論是訓練還是投球量都增加了一些，疲勞也因此累積。後來接受治療後，身體放鬆和恢復的程度比預期更大，導致平衡沒辦法掌握好，進而出現神經方面的症狀。以目前掌握的情況來看，大概是這樣。」

不過千賀也強調：「這並不是發炎問題，今天我仍然有進行傳接球，目前正努力朝著順利恢復的方向前進。」

至於下一步復出計畫，千賀表示：「今天結束後，如果明天、後天的準備都能順利進行，照目前情況來看，回到正式比賽應該不會拖太久。最重要的是身體健康，同時也要能投出好的內容，現在我就是專注在這兩件事情上。」

千賀最近一次復健登板是在3A出賽，主投5局用91球，被敲6支安打失3分，另有5次三振、2次保送，以及2次暴投和2次觸身球，整體控球仍有待調整。



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