千里眼、順風耳帶毛豆歡樂上廟頂 新市永安宮歲末音樂會 福燈迎賓

新市永安宮的千里眼和順風耳抬著毛豆上廟頂，廟前更有「天后賜福」。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

新市永安宮的順風耳和千里眼帶著毛豆歡樂上廟頂了，還有廟前還高掛起大紅燈籠，為燈會揭開了序幕。永安宮指出，今年歲末聯合音樂會不只展現新市囝仔在國樂、樂器和舞蹈的學習成果外，接著還要舉辦「畫廟話媽祖」的彩繪燈籠比賽，歡迎親子踴躍報名。

歲末的永安宮熱鬧滾滾，區公所特別請永安宮管理委員會來主辦歲末聯合音樂會，展現新市國中小和大社國小學生們的才藝，也透過音樂會讓全新市區民同樂，一起見證新市囝仔一年來的學習成就。同時分享新的一年的盼望和希望。區長張榮哲表示，由農業走向科技的新市區，日日都有著不同的改變，所以公所與永安宮將透過新的一年，呈現新市的美好和祈福。

廣告 廣告

當大家抬頭望向天際，驚喜看到永安宮的廟頂上有著漂亮的裝置燈景，那是Q版的順風耳和千里眼將新市的毛豆搬上了廟頂，藉此廣傳新市好吃又養生的毛豆，也讓大家更明白新市是毛豆的故鄉。除了獨特的裝置燈景外，廟前的牌樓更高掛起祝福的大紅燈籠「天后賜福」，祈新的一年福氣滿滿。

永安宮表示，媽祖是多數人的重要信仰所在，而永安宮有著媽祖來到台江的歷史重要淵源，以「天后賜福」為主題，就是希望媽祖永遠庇佑著大家，同時新的一年也將舉辦「畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪比賽，現正展開報名中，歡迎親子 們向永安宮報名。