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委內瑞拉政府近日發表聲明指出，鄰國千里達及托巴哥發生的大規模漏油事件，污染物正朝委內瑞拉海域漂流，嚴重威脅當地的漁業與自然環境。委國政府已透過衛星影像證實此事，並要求鄰國立刻採取行動。

根據路透社（Reuters）報導，委內瑞拉外交部在聲明中指出，這次漏油事件的規模遠超今年5月發生的前一次事故。衛星影像明確顯示，油污等污染物正持續向委內瑞拉海域擴散，對區域生態與漁業資源造成極大威脅。

委內瑞拉外交部已正式要求千里達及托巴哥政府採取具體措施，「防止類似事件再次發生」，並強調委國「保留向國際主管機構採取適當行動以釐清責任的權利」。

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這並非兩國陸續因漏油問題產生摩擦。今年5月，委內瑞拉外交部長 Yvan Gil 就曾因另一起波及委國東部海域的漏油事故，向千里達及托巴哥當局提出賠償要求。截至目前為止，千里達及托巴哥政府尚未對路透社的置評請求做出回應。

原文出處：千里達漏油漂向委內瑞拉 官方怒批：嚴重威脅漁業與生態

本文由AI協作，經編輯審核後發布