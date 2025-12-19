千金有望接班金正恩？ 照片中金主愛「這舉動」引國際熱議

金正恩與女兒金主愛互動引國際關注。 圖：翻攝自 朝中社

[Newtalk新聞] 北韓領導人金正恩近日出席一剪綵儀式時，妻子李雪主與女兒金主愛罕見地一同出席活動，引起國際關注。其中，金主愛與金正恩的互動也被外界熱議，是否有接班意涵。

據《韓聯社》與《朝中社》報導，金正恩週一（15日）出席平壤郊區江東郡一處工業園區的竣工剪綵儀式，而金正恩的妻子李雪主與女兒均陪同出席，這也是他們自今年六月在元山葛麻海岸觀光區竣工儀式以來，時隔半年再次共同公開亮相。

金主愛在現場不僅與父親並肩而立，甚至在某些鏡頭中被拍到，她走在金正恩前方。 圖：翻攝自 朝中社

《中央日報》報導，官媒發布的照片中，金主愛在現場不僅與父親並肩而立，甚至在某些鏡頭中被拍到走在金正恩前方，或是在金正恩向官員下達指示時，獨自一人走在前方視察產品。相較下，李雪主則顯得相對低調，多半站在金正恩與女兒身後一段距離；在其中一張照片中，當金正恩與金主愛坐在電腦前時，李雪主則在一旁站立陪同。

《每日經濟》報導，金正恩在視察江東郡食品工廠與綜合服務所時表示，實現地方飛躍發展、讓人民享受繁榮與文明，是勞動黨為人民服務「無條件且一貫推進」的聖職。他強調，地方人民才是新時代地方發展政策的受惠者與享受者。週一當天，全北韓共有五個地區同時舉行了地方工廠竣工儀式，勞動黨機關報《勞動新聞》更以大幅版面宣傳建設成果。

金正恩的妻子李雪主（右一）與女兒金主愛（右二）一同出席「地方發展20×10政策」活動。 圖：翻攝自 朝中社

對於金主愛與金正恩的互動，《韓聯社》提到，金主愛過往多是出席軍事相關活動，但此次罕見出現在與民生經濟相關的竣工儀式上，因此受外界矚目於是否與「接班」或其他可能性有關。

