千金股好旺！聯發科衝漲停 信驊飆破9000元

▲聯發科今日早盤點火，衝上1630元漲停鎖死，股王信驊則在早盤飆破9000元，最高觸及9175元。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 千金股近期好旺！台股今（23）日早盤一度攻破32000關卡，而多數權值股也全面大漲，千金股也不遑多讓，聯發科早盤點火，衝上1630元漲停鎖死，股王信驊則在早盤飆破9000元，最高觸及9175元，雙雙寫下歷史新高，尤其信華已接近萬元大關。

聯發科今日早盤飆上漲停板，鎖死在1630元，創下歷史新高，截至午盤還有4000多張在排隊等買，成交量逾逼近1.7萬張，超越昨日全天成交量8379張。

廣告 廣告

聯發科去年營收順利創下歷史新高，去年全年合併營收5959.66億元，年增12.32%，創下歷史新高，展望今年，AI ASIC業務發展將是一大重點。目前聯發科已拿下Google AI ASIC訂單，為聯發科跨足AI ASIC第一個代表作，

聯發科執行長蔡力行日前在法說會重申第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以今年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元。

信驊早盤飄破9000元關卡，一度攻上9175元，也再度寫下股王傳奇，距離外資法人預期的「萬元」股價，也快要不遠了。

美系外資最新報告指出，信驊有望切入新客戶，新一代BMC晶片AST2700將率先導入輝達Rubin Ultra平台，重申「優於大盤」評等，並將目標價由7500元一口氣上調至10000元，調幅高達33%，反映對後續營運成長的信心。外資指出，現行主力產品AST2600預計仍將於2026年持續被輝達Rubin平台採用，顯示信驊在AI伺服器世代交替中的關鍵地位。

就產能與供應鏈面來看，外資也觀察到信驊正針對供應商海外廠區的E-glass進行認證，完成後可望大幅提升供應能力，以因應BMC需求長期強勁的趨勢，對營運形成中長線支撐。

基本面數據同樣亮眼。信驊去年12月營收達8.72億元，月增3.8%、年增18.37%；第四季營收24.43億元，季增4.85%、年增16.13%，單月、單季雙雙改寫新高；全年營收90.85億元，年增逾40%，再創歷史新高。外資指出，第四季營收主要受惠於BMC需求強勁及BT載板配置改善，表現較市場預期高出約7%。

法人表示，信驊在全球BMC市場市佔率高達70%至80%，意味著全球四大CSP巨頭的資料中心中，幾乎每十台伺服器就有八台搭載信驊晶片，技術門檻與護城河深厚。展望今年，法人給出史上最強勁第一季財測，且訂單能見度已延伸至第二季，股王地位短期內仍難撼動。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

聯發科Q4「高標達陣」！去年12月營收破512億、全年寫新紀錄

股王又發威了！信驊一度觸及8930元再寫歷史新天價

股王氣勢無法擋！信驊一度攻8795元 再刷新台股新天花板價格