千金股懶人包被搬進ETF：00991A含「千」權重72.6%成最濃一檔





▲AI供應鏈股價百花齊放，帶動台股「千金俱樂部」成員數再攀新高。（示意圖／unsplash）

AI供應鏈股價百花齊放，帶動台股「千金俱樂部」成員數再攀新高，截至2025年底共有27檔個股股價超過1000元，較2024年底的16檔大幅增加，這些受市場青睞的千金股也是台股主動式ETF布局的焦點。以布局檔數來看，據統計，00991A檔數達22檔、占整體投資組合權重達72.6%，含「千」濃度最高，甚至超過0050的70.4%。

2025年在 AI 算力建置、高速傳輸需求熱絡推動下，資金湧向銅箔基板、記憶體、光通訊、散熱族群，催生台股新千金股，包括台光電(2383)、群聯(8299)、貿聯- KY(3665)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、勤誠(8210)、光聖(6442)都躋身千金俱樂部之中。

從漲跌幅觀察，CMoney統計，勤誠漲勢最為強勁，還原權值的2025年漲幅達282.78%，其次則是群聯搭上記憶體大缺貨潮，股價大漲187.1%，其他則是台光電漲169. 7%、精測漲161.5%、貿聯- KY漲153.9%、穎崴漲152.9 %，都呈現1.5倍的漲幅。

而對於千金股的亮眼表現，國內8檔台股主動式ETF當然也不會錯過，根據統計這27檔千金股均有台股主動式ETF認養，其中又以著重未來選股策略的00991A布局最重，CMoney統計，截至2025年底止，00991A重倉布局了22檔，檔數與00992A並駕齊驅，若以千金股的合計權重來看，00991A則以72.6%的權重居冠，00981A67.7%居次，此外，00992A、00987A的比重也都有超過5成；被譽為國民ETF的0050的千金股權重則為70.4%，略低於00991A的72.6%。

投資專家指出，台股主動式ETF熱度高，除了操作彈性的優勢受到投資人青睞，更是許多小資族布局高價股的簡單途徑，只要一檔就能含蓋多檔重輒百萬元以上的「千金股」，畢竟高價股之所以能成為高價股，代表其獲利及成長性有一定的基本面支撐，並且獲得市場資金認同。

ETF投資達人表示，投信法人操作的主動式ETF或共同基金，因為是集眾人的錢來共同投資，所以在資金相對充裕的情況下，投資可以較均衡布局，不會被價格所限制，只要是獲利具有成長性的潛力股，都可以納入選股標的中提早卡位。

8檔台股主動式ETF 00991A含「千金」量最濃

▼圖說：各家投信官網，2025/12/31。（圖／CMoney提供）

進一步分析8檔台股主動式ETF布局的千金股當中，有4檔是全部的台股主動式ETF都有布局，分別是台積電、川湖、奇鋐及緯穎，至於最少布局的則是祥碩僅有00984A布局，由此可見主動式ETF具有提早卡位強勢股的優勢。

財經專家謝晨彥（股怪教授）剖析，台股被動型ETF成分股變動需符合追蹤指數的篩選條件，有可能會錯過目前市場變動快速的AI受惠供應鏈在進入指數前的高速成長階段，主動式ETF操作，透過經理人及投研團隊深入研究，更積極主動地切入上櫃公司及市值50之後的潛力標的，相對更能靈活應對產業趨勢及市況變動。

27檔千金股之2025年表現一覽表 （還原權息）

▼圖說：各家投信官網，2025/12/31。（圖／CMoney提供）

註：鴻勁（7769）報酬率區間為上市日2025/11/27至年底2025/12/31。

