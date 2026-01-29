千金股飆31檔！股王信驊刷新天價快變「萬元股」

股王信驊（5274）今（26）日盤中一度衝至9175元，終場收在8880元，再度刷新天價。統計台股今年開年以來氣勢如虹，不到一個月的時間，不僅站穩32000點，漲幅至今已超過10.7%。其中，股價突破千元的千金股已達31家，成為台股上攻的領頭羊。

2026年才開春，漲勢凌厲的台股持續上演「貧富差距」的戲碼，股價突破千元的「千金俱樂部」台股成員已來到31位，而且看起來勢頭正猛，不少個股股價持續刷新紀錄。

廣告 廣告

觀察31檔千金股2026年以來股價漲幅表現，最迅猛的要屬昇達科（3491），還不到一個月時間，股價漲幅64.9%、高居千金股漲幅之冠。其次為穎崴（6515）與群聯（8299），兩者漲幅皆為43.1%；精測（6510）也有40.9%的亮眼表現，華城（1519）與致茂（2360）也有超過三成漲幅。

在市場關注的權值股方面，聯發科（2454）漲幅達23.8%，台積電（2330）上漲13.2%。相較於加權指數同一時間上漲10.7%，櫃買指數上漲9.6%，可以看出千金股表現優異，成為台股領頭羊。

股王信驊快變「萬元股」，一張股票可買一間房

其中，最令市場瞠目結舌的，莫過於股王信驊。信驊去年低點還曾見到2275元，今年開春不久即突破8000元大關，並在1月23日盤中創下9175元新天價，今（26）日盤中再度觸及9175元，收在8880元，距離「萬元股」僅一步之遙，引發投資人驚呼。股價突破9000元是什麼概念？就是買一張信驊，需要準備超過900萬元現金，已經可以買一間房子。

曾經，百元以上就是高價股；如今可能將見到萬元股，這是因為台股發生結構性的質變，AI當然是關鍵。

信驊作為全球伺服器遠端管理晶片（BMC）的霸主，這顆晶片如同伺服器的「硬體管家」，能遠端監控、修復硬體狀態，信驊憑藉高達七至八成的全球市占率，成為亞馬遜、微軟、Meta的合作對象。

盤點台股目前31檔千金股，多由AI供應鏈包辦，包括伺服器大廠緯穎（6669）、ASIC（特殊應用晶片）領頭羊世芯-KY（3661），以及伺服器滑軌龍頭川湖（2059）等，股價都站在3000元之上。

回顧過往，台股千金股往往由大立光（3008）這類具備「一代拳王」條件的龍頭企業獨霸。然而，這一波千金潮呈現出前所未有的「群體戰」，成員已從單一零組件，擴散至 IC設計、IP（矽智財）、高速傳輸介面，以及高階AI伺服器組裝。支撐這些公司股價站上四位數的底氣，不再是虛無縹緲的本夢比。

台灣科技股評價邏輯有根本性改變

在外資眼中，台灣科技股的評價邏輯也已經有根本性改變。過去是隨景氣循環波動的週期股，如今在AI算力需求皆為剛性的前提下，這些握有關鍵技術的台廠，被視為如同水電基礎設施般的必須品，獲利能見度更已延伸至2026、2027年。

主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇指出，過去難以想像一間公司EPS（每股盈餘）能賺進數十元，但現在可能成為常態。例如，高價股EPS去年可能達50元水準，今年可望挑戰60元、80元，這種獲利能力的躍升，顯示AI已改變了整體產業獲利結構。

儘管前景看好，呂宏宇提醒，千金股通常享有20倍起跳的高本益比，這意味著「成長性」至關重要，一旦高成長動能不再，即使趨勢向上，本益比評價仍可能面臨下修。

因此，面對高價股，他建議投資人應將重點放在檢視成長性是否持續。由於單月營收波動較大，建議以「季營收」作為觀察指標，若發現季營收出現明顯衰退，即代表成長動能可能消失，屆時需留意股價面臨本益比修正的風險。