千金股高不可攀？鎖定262檔權證新名單 花小錢享受飆漲快感

想翻身看這邊！櫃買中心公告115年首季權證標的，共262檔潛力股入列。權證具備「低門檻、高槓桿」優勢，讓小資族免備百萬本金，用銅板價就能參與千金股與熱門飆股行情。把握這張「翻身藏寶圖」，善用工具以小博大，在2026開春為自己的荷包大進補！（AI製圖）

覺得死薪水不夠用？想在2026年開春幫自己加薪？櫃買中心日前送來一份超級大禮，正式公告115年第1季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券，合計高達262檔潛力股入列！這份名單被市場喻為小資族的翻身藏寶圖，因為只要透過權證小額資金，就能參與環球晶、鈊象、力旺等高價股的飆漲行情。無論你是看好半導體復甦、生技起飛，還是能源轉型，這張表裡通通都有！

半導體與高價股 小錢也能買得起「千金」

想買股王卻口袋不夠深？沒關係！本季名單囊括了櫃買市場最強的半導體與高價IP族群。包括矽晶圓龍頭環球晶（6488）、晶圓代工世界先進（5347）、快閃記憶體控制晶片群聯（8299），以及PA三雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）。

更有讓小資族望塵莫及的千金俱樂部成員：股后信驊（5274）、IP股力旺（3529）、M31（6643）、譜瑞-KY（4966）、探針卡大廠旺矽（6223）與測試介面廠精測（6510）。現在透過發行商推出的權證，幾千元就能跟上主力大戶的腳步，不再只能望股興嘆。

能源轉型與電動車 北基、元太黑馬竄出

除了科技權值股，本季名單中綠能與車用題材更是熱鬧非凡。最受矚目的是從傳產成功轉型綠能充電樁的北基（8927），這次強勢入列，顯示其流動性獲高度肯定。此外，電子紙龍頭元太（8069）、車用二極體台半（5425）、車用端子胡連（6279）、倒車雷達同致（3552）、電池模組新普（6121）與順達（3211）、散熱模組雙鴻（3324）與力致（3483）也全數上榜，是看好電動車與AI散熱商機的首選。

生技、遊戲與網通 波動大、機會多

喜歡波動操作的投資人，絕對不能錯過生技與遊戲股。本季入列的生技軍團陣容堅強，包括隱形眼鏡龍頭精華（1565）、眼科龍頭大學光（3218）、新藥研發智擎（4162）、中天（4128）、合一（4743），以及美容保健的大江（8436）、訊聯（1784）與長聖（6712）。

遊戲股則由股王鈊象（3293）領軍，加上橘子（6180）、華義（3086）、宇峻（3546）、大宇資（6111）搶攻寒假旺季。網通族群則有神準（3558）、中磊（5388）、光通訊的聯亞（3081）、華星光（4979）、波若威（3163）等飆股候選人。

A級券商限定 旅遊、顯卡隱藏版名單

別忘了還有39檔A級發行人限定的特殊標的，這些股票股性更活潑。受惠旅遊潮的山富（2743）、五福（2745），顯卡概念股撼訊（6150）、青雲（5386），以及特用化學的三聯（5493）、連接器廠信音（6126）等。

櫃買中心提醒，這262檔標的有效期間為115年1月1日至3月31日。投資人若想擺脫死薪水，不妨從這份翻身名單中挑選熟悉的個股，善用權證工具以小博大，為自己的2026年賺進第一桶金！

【重點權證個股快篩】

半導體/IP：6488環球晶、5347世界、3105穩懋、8299群聯、3529力旺、6643 M31、5274信驊、4966譜瑞、6223旺矽、6510精測、3264欣銓、6182合晶、6187萬潤、3680家登。

能源/車用/散熱：8927北基、8069元太、5425台半、6279胡連、3552同致、6121新普、3211順達、3324雙鴻、3483力致、6274台燿、8358金居。

生技醫療：1565精華、3218大學光、4105東洋、4162智擎、8436大江、1784訊聯、6712長聖、4123晟德、4743合一。

傳產/遊戲/網通：3293鈊象、6180橘子、3086華義、3546宇峻、3558神準、3081聯亞、4979華星光、5904寶雅、2755揚秦、2743山富(A級)、2745五福(A級)。

