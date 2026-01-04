千金股高不可攀？鎖定262檔權證新名單 花小錢享受飆漲快感
財經中心／師瑞德報導
覺得死薪水不夠用？想在2026年開春幫自己加薪？櫃買中心日前送來一份超級大禮，正式公告115年第1季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券，合計高達262檔潛力股入列！這份名單被市場喻為小資族的翻身藏寶圖，因為只要透過權證小額資金，就能參與環球晶、鈊象、力旺等高價股的飆漲行情。無論你是看好半導體復甦、生技起飛，還是能源轉型，這張表裡通通都有！
半導體與高價股 小錢也能買得起「千金」
想買股王卻口袋不夠深？沒關係！本季名單囊括了櫃買市場最強的半導體與高價IP族群。包括矽晶圓龍頭環球晶（6488）、晶圓代工世界先進（5347）、快閃記憶體控制晶片群聯（8299），以及PA三雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）。
更有讓小資族望塵莫及的千金俱樂部成員：股后信驊（5274）、IP股力旺（3529）、M31（6643）、譜瑞-KY（4966）、探針卡大廠旺矽（6223）與測試介面廠精測（6510）。現在透過發行商推出的權證，幾千元就能跟上主力大戶的腳步，不再只能望股興嘆。
能源轉型與電動車 北基、元太黑馬竄出
除了科技權值股，本季名單中綠能與車用題材更是熱鬧非凡。最受矚目的是從傳產成功轉型綠能充電樁的北基（8927），這次強勢入列，顯示其流動性獲高度肯定。此外，電子紙龍頭元太（8069）、車用二極體台半（5425）、車用端子胡連（6279）、倒車雷達同致（3552）、電池模組新普（6121）與順達（3211）、散熱模組雙鴻（3324）與力致（3483）也全數上榜，是看好電動車與AI散熱商機的首選。
生技、遊戲與網通 波動大、機會多
喜歡波動操作的投資人，絕對不能錯過生技與遊戲股。本季入列的生技軍團陣容堅強，包括隱形眼鏡龍頭精華（1565）、眼科龍頭大學光（3218）、新藥研發智擎（4162）、中天（4128）、合一（4743），以及美容保健的大江（8436）、訊聯（1784）與長聖（6712）。
遊戲股則由股王鈊象（3293）領軍，加上橘子（6180）、華義（3086）、宇峻（3546）、大宇資（6111）搶攻寒假旺季。網通族群則有神準（3558）、中磊（5388）、光通訊的聯亞（3081）、華星光（4979）、波若威（3163）等飆股候選人。
A級券商限定 旅遊、顯卡隱藏版名單
別忘了還有39檔A級發行人限定的特殊標的，這些股票股性更活潑。受惠旅遊潮的山富（2743）、五福（2745），顯卡概念股撼訊（6150）、青雲（5386），以及特用化學的三聯（5493）、連接器廠信音（6126）等。
櫃買中心提醒，這262檔標的有效期間為115年1月1日至3月31日。投資人若想擺脫死薪水，不妨從這份翻身名單中挑選熟悉的個股，善用權證工具以小博大，為自己的2026年賺進第一桶金！
【重點權證個股快篩】
半導體/IP：6488環球晶、5347世界、3105穩懋、8299群聯、3529力旺、6643 M31、5274信驊、4966譜瑞、6223旺矽、6510精測、3264欣銓、6182合晶、6187萬潤、3680家登。
能源/車用/散熱：8927北基、8069元太、5425台半、6279胡連、3552同致、6121新普、3211順達、3324雙鴻、3483力致、6274台燿、8358金居。
生技醫療：1565精華、3218大學光、4105東洋、4162智擎、8436大江、1784訊聯、6712長聖、4123晟德、4743合一。
傳產/遊戲/網通：3293鈊象、6180橘子、3086華義、3546宇峻、3558神準、3081聯亞、4979華星光、5904寶雅、2755揚秦、2743山富(A級)、2745五福(A級)。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
投資人別接刀！大盤漲800點它卻在哭！「油電燃氣類」下殺3.6%成重災區
護盤喊假的？35件庫藏股執行率慘遭腰斬 汽車零組件業成最大重災區
不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤
財富自由再等等！威力彩連19摃彩迷嘆氣 下周一「4億大紅包」等你拿
其他人也在看
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
新年要發了！4生肖1月財運事業雙豐收 再迎貴人
新年要發了！4生肖1月財運事業雙豐收 再迎貴人EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
資金大風吹！國家隊豪砸8.5億建倉傳產股...台塑3寶上榜 再加碼「00919新兵」逾5千張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（2）日終場收在29,349.81點，漲幅1.33%、漲386.21點。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日買超上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
年漲幅飆近560%！「這記憶體」持續創高上看300元 DDR4首季傳大漲五成強力推升
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群近期漲勢凌厲，多檔概念股包含威剛（3260）、十銓（4967），凌航（3135）、群聯（3135）近日價格均寫歷史新...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
去年飆股竟是這族群 它近一季績效暴衝逾2成！
新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
台積電目標價喊上2400元 外資曝「關鍵分水嶺」：產能爆炸性成長
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）將…民報 ・ 10 小時前 ・ 7
投資0050不如買台積電？權重破6成「分散失衡」 專家耳提面命1道理：根本送分題
半導體龍頭台積電ADR昨日在美股開紅盤日大漲5.7%，市值衝到1.657兆美元榮登全球排名第6大，改寫自身最高紀錄，超越博通與臉書Meta市值，成為除輝達外，全球第2高市值的半導體產業公司。對此，不敗教主陳重銘在臉書發文直言，買0050不如直接買台積電，根本是送分題。台積電繼在台股今年首個交易日衝上1585元新高後，在美股交易的存託憑證（ADR）2日也跳漲逾......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 3
不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤
迎接民國115年（2026年）新春開盤，台北股市展現強勁多頭氣勢。根據臺灣證券交易所最新統計，本週發行量加權股價指數收盤來到29,349.81點，較上週（114年12月26日）大漲793.79點，週漲幅約為2.78%。在權值股領軍下，台灣50指數表現更為亮眼，單週漲幅達3.65%，顯示大型股成為這波推升指數的關鍵主力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
狂賀！台積電衝全球市值第6大 超越博通成半導體第2強
狂賀！不愧是台灣護國神山，台積電（2330）在美存託憑證ADR昨（2）晚美股開紅盤日大漲5.7%，市值衝到1.657兆美元榮登全球排名第6大，改寫自身最高紀錄，一次前進二個名次，一舉超越博通（Broadcom）與臉書Meta市值，這也是TSMC有史來的最高名次，成為除輝達Nvidia外，全球第2高市值的半導體公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
AI加降息雙引擎！台股上29K還能追嗎 經理人一句話點破
AI晶片需求持續暢旺，除了原先佔據絕大市場份額的輝達，包括亞馬遜、Google等科技巨頭也陸續投入晶片市場，根據高盛預估，2027年全球ASIC晶片出貨量將持續創高，全年出貨量可達到2025年的170%，貨量明顯放大。國泰投信表示，台股若短線整理反而提供分批佈局機會，從長線來看AI結構仍完整，且台股基本面維持強勁，投資人可善用國泰台灣高股息基金等主動式基金讓專業團隊管理，一舉掌握包含台積電等多檔權值股在內的上中下游完整AI產業鏈，來分散個股風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台積電領機器人猛飆！這檔漲停...網憂：隔日沖機率不低 「它」11月營收雙減也鎖死紅燈
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（2）日台股加權指數收盤29,349.81點，漲386.21點，漲幅1.33%，觀察今日機器人相關個股趨勢，台積電（2330）今日帶量上攻...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
大啖量測設備商機！這「機器人股」2025年營收登歷史新高 公司信心喊話2026續旺
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導機器人概念股、量測及設備廠商德律（3030）受惠AI伺服器、先進封裝與半導體等產業升級，帶動量測及設備需求攀升，12月營收...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
首季配息揭曉！0050配息再調高 0056連16年配息
【記者呂承哲／台北報導】最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050）2026年第一季配息時程出爐，每股配發1元、高於上次配息的0.36元，預計於2026年1月22日除息，並於2月11日發放配息。延續2025年強勁表現，0050在2026年首個交易日即隨台股大盤走高，盤中一度觸及67元新高價，展現市值型ETF在多頭行情中的參與優勢。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
記憶體繼續飆！「IC設計廠」狂拔3漲停單週飆逾2成 外資砸10.2億續買第4週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導利基型記憶體、IC設計廠晶豪科（3006）搭上記憶體供不應求及DRAM大漲價列車，行情跟著水漲船高、吸引市場資金湧入。晶豪科...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
這檔ETF豪配2.65元！外資不領紅包...大砍2.7萬張回收9億 3檔主動式ETF被打包丟了
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收29,349.81點，漲386.21點或1.33%。外資昨日買超台股逾120億元，反手賣超最多張的ETF是國泰台灣科技...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
拆分後屢創新高！ 這檔「綠能股」短線動能多
2日一度飆高至34.5，終場上漲2.84%，收至32.5元。短期周線、月線及季線趨勢也都維持走高。量能快速放大，各短線技術指標有利多頭。短期股價可望持續震盪往上。公司自2025年11月中旬將股票面額由10元改為1元後，市場流動性明顯提升，股價從20元至25元區間一路墊高。12月中旬接...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 3
2025營收年增3成！精測全年營收達48.06億元 看好今年營收創新猷
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導晶圓測試卡及IC測試板大廠中華精測（6510），今（3）日公告12月營收為3.91億元，年減13.3%，月減2%；第四季營收為11.96億元...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
2026首交易日亮眼 專家：台股元月行情可期
[NOWnews今日新聞]2026年1月2日為台股今年第一個交易日，再度繳出亮眼成績，終場收在29349.81點。專家指出，目前至1月上半月，美台股市通常呈現「易漲難跌」走勢，且時序進入1月，外資可望...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 3