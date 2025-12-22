千金難買好鄰居! 女控惡鄰"私自鑑界" 申訴後雙方交惡

民視新聞／綜合報導

砸千萬買新屋，但千金難買好鄰居！彰化田中一名蕭小姐投訴，因為做遮雨棚與隔壁鄰居董小姐，產生糾紛。對方身為地政事務所職員，卻私自鑑界，說遮雨棚越界8公分，蕭小姐申訴後，就遭對方家人比中指，另外，半夜也經常聽到不明撞牆聲，雙方互相指責對方不是，鬧上法院，仍在審理當中！

投訴人蕭小姐：「我申訴之後變開始每天的報復，比中指81次，每天晚上噪音干擾，敲牆啊甚至還有一些，機器運轉的聲音。」

蕭小姐控訴，千金難買好鄰居，兩年前她花了一千多萬元，在彰化田中買新屋，沒想到入住後，竟是惡夢的開始，鄰居是地政事務職員，涉嫌私自鑑界，說是她家的遮雨棚越界8公分，蕭小姐申訴後，家中就經常聽到噪音，對方家人經過監視器甚至還多次比中指。

蕭小姐指控半夜聽到敲牆的聲音，讓她全家人都睡不好。（圖／民視新聞）









投訴人蕭小姐：「完全都沒有照正常的程序來申請，我覺得這個有一點超過了，你一個地政事務所的人員，自己帶著經緯儀，直接就來鑑界，那要地政事務所做什麼。」

蕭小姐按正常管道申訴，政風處先回她，私下鑑界造成觀感不佳移請地政事務所處置，而廉政署則回應，該鑑界不具法律效應，至於董小姐任職的北斗地政事務所展開內部調查，祭出申誡懲處！

北斗地政事務所主任詹長容：「他是利用下班時間，那去跟友人借了測量儀器，然後去做這個丈量的行為，那這個丈量是他做為，他的個人"參考"使用，社會觀感不佳，所以我們行政機關，也針對他的行為，做了一個適當的行政處分。」

投訴人蕭小姐：「才記個申誡不痛不癢，那地政事務所的專業度，跟可信度到底在哪裡。」





蕭小姐受到噪音困擾，求助律師後，律師建議她先行測量噪音分貝，蒐證擬提告。（圖／民視新聞）









蕭小姐不滿懲處太輕，如今家中的噪音干擾，還是沒有改善，除了加裝監視器還加購分貝機，積極蒐證研擬提告，至於比中指案件，還在審理，被告拒絕受訪，只透過律師回應，誰對誰錯交給司法處理！





