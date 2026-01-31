千金顏值太強！00 後白富美行銷「雅方羊肉爐」掀熱議

（生活中心／綜合報導）知名老字號「雅方羊肉爐」近來再次受到年輕族群關注，幕後推手竟是一位 00 後的接班千金！董事長林正明的女兒 林暄穎 以短影音為主要行銷手法，成功讓品牌在社群平台重新翻紅，不僅吸引大量年輕族群討論，也推升產品整體營業額約 1 成，被外界稱為新世代的「虎女千金」。

年僅 20 多歲的林暄穎，近期在社群上人氣迅速攀升。她以拍攝生活化、貼近年輕人語彙的影片介紹自家羊肉爐與冰品，突破傳統品牌形象，使雅方羊肉爐在網路圈再次打響名號。精準的數位經營策略，使品牌重新抓住消費目光，也讓產品銷量出現顯著成長。

據《Cheers快樂工作人》報導，林暄穎出生於 2000 年，曾赴海外就讀電影攝影，返台後轉念企業管理，卻因興趣不符選擇休學。休學後，她回到家族企業工作，開始嘗試用短影音推廣品牌。短短兩個月，她便讓自家冰品營收提升 3 成，整體營收增加 1 成；個人 IG 更在半年內累積逾 20 萬追蹤者，成為品牌最強宣傳力。

林暄穎以新媒體創意與世代語言成功為老品牌注入新生命，也讓更多人看到傳統產業在新世代思維下的轉型可能。

