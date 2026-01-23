千鈞一髮 信義警即刻救援 成功阻止天橋輕生事件

圖說：發言人臺北市信義分局五分埔派出所長蔡維哲。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局五分埔派出所員警於115年1月22日上午接獲民眾報案，指稱信義區一處路口天橋上，有名女子疑似情緒不穩，站立於天橋外圍，情況相當危急。

警方獲報後立即派員趕赴現場，發現一女子站於天橋外側，有跳橋之虞。員警見狀即刻衝上天橋，並把握時機迅速將女子拉離危險位置，成功化解一場可能發生的憾事，展現警方即時應變與守護民眾生命的決心。

後續警方通報119救護人員到場，經評估女子心跳、脈搏均正常，無立即生命危險，遂交由其女兒帶返家中休息照護。全案警方已依規定完成自殺通報程序，後續不需警方持續協助。

信義分局呼籲，若發現親友或身邊民眾出現情緒低落、行為異常等狀況，應即時關懷並尋求專業協助，必要時可撥打110或相關安心專線，共同守護珍貴生命。