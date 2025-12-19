千鈞一髮！汽車甘肅高速上突剎車失靈 時速115狂飆490km

大陸甘肅蘭海高速公路近日出現驚險一幕。一名駕駛17日下午駕駛小客車時遭遇定速巡航故障、剎車失靈，車輛以時速115公里狂奔490公里，直至燃油耗盡才停下。該駕駛19日上午接受陸媒專訪時憶述，當時他下車後嚇到全身發抖無法說話。

交警與路政人員護送失控車輛行駛。（圖／翻攝《極目新聞》）

根據《極目新聞》，23歲的當事駕駛馬世華透露，他在蘭州送貨打工。當天下午從蘭州出發準備回家，上高速後將速度定在時速115公里。過了一會車流量較大，他踩剎車時感覺不對勁，速度降不下來，定速巡航也關不了。他說，當時同車的女性朋友快嚇哭，他隨即報警求助並連繫汽車經銷商，但試了各種辦法都沒有效。

廣告 廣告

馬世華說，當時雖然有些頭皮發麻，但「只能靠自己了！」，控制情緒保持鎮定，打開雙黃燈並一直按住喇叭。有時候超車超不過去，只能通過應急車道超車，其中有好幾次危險超車，但沒辦法只能強超。

當事失控車輛。（圖／翻攝《極目新聞》）

過了10、20分鐘，到臨洮高速路口時，交警開始幫忙開道，並通知前方高速交警封閉高速入口。馬世華表示，當前後有10多輛警車等護航後，緩解了一些緊張感。儘管過程中他又嘗試過很多種方式，但就是無法降速。

馬世華說，「我一直希望快點沒油，一看還能跑數百公里，心裡還是特別慌，害怕前方有彎道，好在基本上都是直道，只有一處弧度大一點的彎道，現在也不知道是怎麼過去的。直到油快沒的時候，他還擔心會出現輪胎鎖死車輛抱死現象，直到車速慢慢降到100、80、60、30公里，懸著的心才慢慢平靜下來」。

馬世華回憶，車停下來後他興奮激動不已，渾身發抖說不出話來，還是被扶上救援車的，無法以言語表達對警方以及道路管理路政人員保駕護航的感激之情。

延伸閱讀

PLG/洋基工程簽下美國隊成員 具NBA資歷砍將來了

MLB/被釀酒人取消開球！哈利伯頓獲道奇教頭親邀：穿大谷球衣來

NBA/杜蘭特自認比肩喬丹 讚詹皇38歲才真正掌握技巧