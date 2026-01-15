千錘萬鍊 鑼響蘭陽 林午銅鑼揚名國際發表製鑼技術成果

▲「千錘萬鍊 鑼響蘭陽 」林午銅鑼發表會來賓合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】從宜蘭走向國際，以銅鑼技藝，獲得國家薪傳獎等多獎項的宜蘭市林午鐵工廠，不僅有全台灣百分之85以上市場，訂單更遠至尼泊爾、印度及歐洲地區，宜蘭縣政府文化局今（15）日以「《千錘萬鍊 鑼響蘭陽》從鐵工廠走向世界的製鑼傳承者們」為主題，在中興文創園區57影視中心舉行成果發表會，透過播映紀錄影片精華、銅鑼展覽及現場交流，帶領民眾認識宜蘭傳統製鑼技術的保存成果。

《千錘萬鍊 鑼響蘭陽》成果發表會，宜蘭縣代理縣長林茂盛與縣府文化局長黃伴書親臨主持，宜蘭市長陳美玲，縣議員黃定和、縣議員楊弘旻、立委陳俊宇特助梁嘉享及傳統戲曲專家學者游源鏗、朱宗慶打擊樂團創團團員何鴻棋等多人到場，另宜蘭國小校長楊顯欽也帶領學校同學到場聽講，灌輸小朋友傳統技藝的傳承。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛(中)接受媒體訪問，左為文化局長黃伴書。

林午銅鑼第二代製鑼工藝保存者林烈旗藝師及兒子第三代林浩賢藝師親自到場，分享多年投入製鑼工作的實務經驗，以及參與本次影像紀錄計畫的心得，帶領與會來賓深入了解製鑼技術蘊含的工藝精神。活動透過系統化的影像與文字，完整記錄製鑼技術及保存者生命故事，更邀請傳統戲曲專家學者、朱宗慶打擊樂團，以及宜蘭福龍軒魁儡劇團、西螺朝興宮參與記錄訪談，從不同面向分享與林午銅鑼之間的故事、歷史與實際應用情境。相關成果將作為後續無形文化資產研究、教育推廣及技藝傳承的重要基礎資料。

成果發表會中，首度公開播映製鑼技術保存紀錄成果精華影片，呈現製鑼技術的實際製作工法。現場亦展出林午銅鑼16件代表性經典作品，涵蓋不同製作時期與用途，並由林午銅鑼第三代林浩賢導覽銅鑼工藝，象徵製鑼技術在世代之間的延續。現場也開放敲擊體驗，讓民眾實際感受鑼聲音色與製作工法的關聯，增添活動的互動性。宜蘭國小師生也特別前來參與，透過導覽解說及有獎徵答，引導年輕世代認識在地傳統工藝，使文化資產保存向下扎根。

▲宜蘭市長陳美玲(左)到場讚許林烈旗藝師是宜蘭之光。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，本次活動為「114年度宜蘭縣文化資產保存技術『製鑼技術』及保存者林烈輝、林烈旗之保存紀錄計畫」的成果呈現，林午銅鑼作為臺灣少數堅持傳統手工製鑼的鐵工廠，全臺超過八成銅鑼均來自宜蘭的林午銅鑼，作品廣泛應用於北管戲班、迎神廟會及藝術展演，音色與工法均具高度辨識度。林烈輝與林烈旗兩兄弟保存者，傳承父親林午的藝師精神，長期鑽研銅鑼製作，不僅創下金氏世界紀錄，更將臺灣銅鑼工藝發揚國際，是宜蘭重要的無形文化資產。

曾在1995年榮獲「中華文化薪傳獎」及2022年獲宜蘭縣政府登錄傳統「製鑼工藝」保存者奬的林烈旗藝師指出，林午家族與銅鑼的緣分要從一面壞掉的鑼說起，父親林午原以鐵工為本業，在一次北管樂師前來委託修補破鑼的因緣際會下，意外踏入製鑼領域，「林午銅鑼」打造了第一片手工鑼，悠揚的音色讓北管樂師眼前一亮，打開林家製鑼工藝的重要起點。1980年代，北管朝天宮委託林午鐵工廠製作大型銅鑼，這項任務是林家技藝的最具挑戰也是最光榮時刻，直徑五尺的巨大北港大鑼完成後，轟動全台，其後林午鐵工廠承接完成鹿港天后宮委託的七尺九寸半大銅鑼，刷新了大銅鑼紀錄，奠定「林午銅鑼」在台灣的信仰文化獨特地位。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛親自敲響銅鑼樂器。

宜蘭縣文化局表示，本次成果發表會不僅呈現製鑼技術保存紀錄的階段性成果，也期望帶領更多民眾一起認識傳統工藝的技術內涵與文化價值，未來縣府將持續推動相關保存與推廣措施，讓傳統工藝得以被記錄、被看見，並逐步落實技藝的永續傳承。(照片記者林明益攝)