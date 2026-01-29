千隻死雞埋苗栗！地主竟擋開挖 鍾東錦怒批可惡：改刑事案件偵辦

千隻死雞遭掩埋，縣府防疫人員開挖。（縣府提供）

苗栗縣後龍鎮外埔段驚爆重大非法掩埋案。苗栗縣動保防疫所於28日接獲台中市府通知，指稱位於台中的「豐康畜牧場」涉嫌將1,150隻斃死雞隻私自運往苗栗後龍掩埋。縣府人員29日欲前往現址開挖處理時，竟遭到地主強硬拒絕。苗栗縣長鍾東錦得知後勃然大怒，直斥此舉「可惡至極」，立即責成農業處報請檢警介入，改以刑事案件角度偵辦，並會同警方強制執行。

強制執行！警方到場開挖「屍橫遍野」 三公里內雞場緊急全面採樣

在警察局派員協助下，縣府開挖行動隨即挖出大量雞隻屍體。防疫人員忍著惡臭，將腐爛的雞屍裝袋送往化製處理，並對現場進行大規模清消與封鎖。

為防止可能存在的傳染病擴散，動保防疫所已針對掩埋點周邊3公里內的養雞場進行緊急採樣送驗。縣長鍾東錦強調，傳染病涉及公共危險，絕不容許不肖業者為了私利造成社會危害。

鐵腕重罰！地主最高開罰100萬並函送地檢 鍾東錦喊話中市府：嚴懲豐康牧場

針對此惡劣行徑，苗栗縣政府祭出鐵腕手段：

行政處分：針對地主拒絕配合與非法掩埋行為，依法處以最高100萬元罰鍰。

刑事責任：全案按《廢棄物清理法》函送地檢署偵辦。

跨縣市究責：鍾東錦強烈呼籲台中市政府必須祭出更強硬的手段，對「豐康牧場」進行最嚴厲的懲處，以免不肖業者抱持僥倖心理，導致雞瘟災情擴大，造成雞農與社會巨大損失。

