千隻海豚齊飛 海洋攝影師揭美照背後的生態警訊

成千上萬隻海豚同時躍出海面，壯觀場面不是AI生成，而是真實出現在南非外海的景象。但在攝影師鏡頭下，這片海洋的真實故事卻不全是美好。昔日總能觀察到的大白鯊消失，導致食物鏈重組，海洋生態正悄悄改變。鏡頭捕捉的不只是壯麗瞬間，更揭開海洋正面臨的生態警訊。

大批海豚騰空飛躍、劃破海面，那畫面宛若AI幻境，卻是非洲最南端福斯灣的真實日常，令人屏息以待。這片海洋天堂，正上演一場生機勃勃卻暗藏轉折的生態劇碼。

知名野生生態攝影師克里斯．法洛斯指出，今天他們追蹤的，正是海豚超級群落的壯觀場面。通常，上千隻海豚齊聚一堂，現在正值旺季，機會大增。他強調，南非海岸線獨特無比，對他而言，這裡堪稱攝影天堂，魅力無窮。

法洛斯熟稔南非土地，卻對這景象百看不厭。他表示，這是不可思議的奇觀，朝那方向移動，大約有1000到1500隻海豚，短短時間內，周圍竟湧現近2500隻，場面震撼人心。

三十年來，法洛斯投入超過一萬小時野外觀察與拍攝，親眼見證海洋生態的巨變。南非海岸孕育逾一萬三千種海洋生物，其中三分之一全球獨有。不僅海豚在浪尖翱翔，背後卻隱藏著悄然轉變的海中世界。

法洛斯回憶，從1996到2018年，他們平均每年在這裡目睹200到250隻大白鯊，但自2018年起，海豹島一隻大白鯊都未現蹤。昔日，他常捕捉到大白鯊充滿張力的鏡頭，如今卻越來越稀缺。過度捕撈、防鯊網使用，加上殺人鯨捕食，讓這些頂級掠食者紛紛出走，引發連鎖反應。

他認為，海豹已改變覓食習性，他們逐漸察覺，大白鯊缺席正沿食物鏈向下蔓延，衝擊福斯灣生態。頂級掠食者離去，海底系統重組，變化劇烈。法洛斯描述，那些聲音帶來不可思議的感官體驗。這樣的轉變，或許也帶來正面訊息。在商業捕鯨時代幾近滅絕的座頭鯨，正重返這片海域，一次可見高達200頭。

法洛斯巧用相機，拍攝鯨魚尾鰭花紋，透過影像辨識鯨豚、追蹤遷徙，助海洋生物學家記錄數量。

海洋生物學家塞卡梅拉解釋，這就是他們觀察的特徵，稱為尾鰭後緣。你可以看到這些小溝槽，對這頭鯨魚而言，這是獨特印記。

憑藉法洛斯的鏡頭加上AI運算，竟揭露以往錯過的秘密。塞卡梅拉認為，透過持續研究，最終發現這並非繁殖族群，如許多人所想，這其實是覓食族群。

南非海洋猶如大自然的縮影。法洛斯相信，影像極其強大，足以激發深度思考。每一朵浪花，都藏著生態記憶。

