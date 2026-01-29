千隻病死雞挖出來了！台中蛋雞場跨縣掩埋 苗栗外埔挖出

苗栗縣後龍鎮外埔一處農地今日下午挖出大量病死雞。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣後龍鎮外埔農地26日被發現棄置大量雞屍，經採檢確認為H5N1亞型高病原性禽流感。苗栗縣政府今下午會同檢警進場開挖，於3點40分左右挖出大量病死雞隻，證實來源為台中市豐原區確診禽流感的「豐康牧場」。縣府強調，將依動物傳染病防治條例及廢棄物清理法，追究業者與地主責任，並朝刑事方向偵辦。

苗栗縣政府農業處指出，現場已依病死禽隻處理機制執行封鎖、清消與開挖作業，調派怪手、化製車進場。挖掘後確認掩埋地點無誤，相關單位隨即展開清點與袋裝作業，後續將統計實際數量，與台中市政府提供的通報紀錄進行比對，確保所有疑似廢棄雞屍均完成清除，降低公共衛生風險。

病死雞究竟埋了多少？是否全數清除？

台中市農業局表示，業者坦承共有1773隻病死雞，其中623隻掩埋於自家場區，另有1150隻運往苗栗後龍農地掩埋，部分甚至遭丟棄至外埔出海口大排。苗栗縣動物保護防疫所也證實，大排水溝內雞屍與該蛋雞場疫情有直接關聯。

廣告 廣告

苗栗縣長鍾東錦得知後震怒，痛批業者未即時通報疫情，還跨縣私埋、棄置病死雞，行為「非常離譜」。他直言，若禽流感因此擴散，對苗栗養雞產業造成重大損失，責任誰來承擔，要求台中市政府應研議廢止該畜牧場執照。

地主為何拒絕開挖？涉及刑責？

農業處表示，地主初期曾拒絕配合開挖，已指示警方介入，報請檢方指揮偵辦。若查有違法事證，地主恐觸犯廢棄物清理法第46條，最重可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金；業者部分則將依動物傳染病防治條例裁罰，最高可罰100萬元。相關人員強調，本案涉及公共危險，後續交由司法偵辦。

更多鏡週刊報導

台中豐原蛋雞場爆禽流感 醫師粉專列6點安全吃蛋方法

台中爆禽流感涉隱匿！早有病例仍出蛋 專家建議：避免生食禽肉或未熟蛋

苗栗235隻雞屍驗出H5N1禽流感 追查疑似與台中養禽場有關