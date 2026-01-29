千隻禽流感死雞偷埋苗栗後龍 地主拒絕開挖、縣府重罰百萬送辦

台中豐康牧場爆發禽流感，業者坦承暴斃的1700多隻死雞，有600多隻埋在自家雞場，剩下的載到苗栗友人的私人土地掩埋，一部分被丟在大排。苗栗縣長鍾東錦今（29）日痛批地主惡劣，拒絕縣府開挖消毒，縣府硬起來率人員會同警察進場，挖出千隻斃死雞，對地主依法處以最高100萬元罰鍰。

逾千隻死雞埋苗栗土地 縣府進場處理遭拒

苗栗動保所在28日接獲台中動保處公文通知，後龍外埔段906地號被私自掩埋1150雞隻，便立即前往現場清消封鎖現場，並針對該地點周邊3公里雞場採樣送驗，同時通知行為人 、地主到場陳述意見。

不過苗栗縣府指出，29日地主拒絕縣府人員處理開挖，便會同警察進駐大型機具到場開挖，旋即挖獲雞隻屍體，防疫人員於現場將雞隻屍體裝袋，送化製處理並於現場實施清消工作。

千隻禽流感死雞埋苗栗後龍土地，縣府進場開挖。圖／台視新聞

鍾東錦痛批，嚴姓地主非常的可惡，跟他說要開挖把死雞處理，竟然拒絕，縣府只好報請檢方偵辦；除了針對地主依法處以最高100萬元罰鍰以外，也將按廢棄物清理法函送地檢署偵辦。

豐康牧場禽流感風暴 蛋品流向台中、苗栗、台北

而消費者關心蛋品流向，已經流入台中、苗栗、台北等地，台中地區包含雞蛋糕、燒肉店等餐廳都有使用到，早就被消費者吃下肚。雖業者在官網聲稱是台中第一家通過動物福利標章的物場，但未據實通報，現在已經被除名，取消動物福利標章，也不再是友善雞蛋聯盟成員。

業者的良心企業人設也大翻車，每個月捐蛋給弱勢團體，去年還榮獲台中好人好事代表，被台中市長盧秀燕公開讚揚，如今爆發禽流感卻不通報，被台中市府重罰100萬元，另又涉未合法處理病死雞屍體，被罰15萬元。

苗栗、台中／綜合報導 責任編輯／網路中心

