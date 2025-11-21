千點跳水嚇壞股民！賴清德比數據「回敬」 主持人嗆：輪到馬英九吃藥了

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

台股今（21）日盤中出現罕見重挫，一度大跌超過千點，市值蒸發速度驚人，2萬7千點大關瞬間失守，已達盤中歷史第十大跌點，市場情緒全面罩上陰霾。對於外界質疑當前政府的經濟治理，總統賴清德今日在彰化溪洲農地視察時做出回應，並提到前總統馬英九任內的股市與經濟數據，引發政壇再掀討論。

賴清德表示，馬英九過去對外宣稱股市將在其任內衝到「兩萬點」，但實際上卸任前後台股仍在8000點附近徘徊。（圖／資料照）

賴清德表示，馬英九過去對外宣稱股市將在其任內衝到「兩萬點」，但實際上卸任前後台股仍在8000點附近徘徊。他指出，馬政府的經濟增長有限，只在2.8％。

廣告 廣告

賴清德進一步提到，蔡英文執政期間平均經濟成長達3.2％，甚至在交棒給他時，台股已站上23000點。他認為，這些數字顯示台灣經濟確實走在向上軌道，加上國民平均所得已達3.8萬美元，高於日本與美國部分區域，明年若再努力，有機會突破4萬美元水準。他也強調，國際社會普遍看好台灣後勢。

這番談話也延伸出另一層政治火花。日前賴清德要求立法院長韓國瑜出面聲援遭中國點名威脅的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜當時以「自己生病要別人吃藥」反擊。今日相關評論遭主持人謝曜州在臉書借題發揮，諷刺「輪到馬英九吃藥了」，引發網友熱烈跟風留言。

不少網友隨即留言回應，包括揶揄「馬維拉再現」、「馬英九可沒有把台積電送給美國」、「今年是馬英九政府執政第17年」、「今年應該是馬政府第17年」，甚至有人吐槽，「怎麼不說馬總統時的物價跟觀光榮景？」。

更多FTNN新聞網報導

中國通緝全球抓捕！沈伯洋：不害怕、不屈服

藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀

是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口

