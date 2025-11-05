升大學資料造假 最重撤銷學位送辦

今年大學申請入學備審資料不實問題頻傳，學界憂恐重創申請入學機制。圖／聯合報系資料照片

今年大學申請入學爆發多起備審資料造假爭議。為此，大學招聯會近期修正規定，若學生升學備審資料不實，經查獲後，無論錄取、註冊前後，甚至已大學畢業，都能追溯且懲處，最重恐撤銷學位資格。大學端則建議，希望高中端一同落實把關，先做好初步檢核。

大學招聯會常委會九月召開會議，修正大學繁星推薦、申請入學的招生規定，並獲教育部同意辦理。其中大學若發現考生報考資格不符規定，如證件或資料偽造、考試舞弊等，本次增列「其他影響入學公平性」等情事，且敘明在報名後錄取前查覺者，可取消報名資格或給予其他處置；再者，若學生已大學畢業，也能依法撤銷其學位，並公告註銷已頒給的學位證書。

廣告 廣告

台師大副教務長楊承山表示，招聯會的修正方式是合理的，但仍屬於後端的處理措施，應該聚焦於更前端的查核，畢竟現在學生會做假，不就是賭大學抓不到嗎？

楊承山說，今年檢討會上已建議教育部應設置一系統，由高中端逐步登錄學生表現，將高中生競賽、獎項等都直接納入，升學時開放大學查詢核實，才能為學生的多元表現把關。

中原大學教務長皮世明則認為，學系雖然可在面試時詢問、檢視學生備審資料內容真偽，但癥結點在於面試時間很短，不容易一一針對細節詢問；再者，很多學生檢具的多元表現，大學教授也不清楚名次的細節或意義，因此也建議，高中端應要一同把關，做好初步的認證審核。

招聯會執行秘書王泓仁說，考生務必誠信提交資料，已明確規範自報名起，無論錄取前後、註冊前甚至畢業後，如資料不實，都會面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，若情節重大，則函送司法單位，考生勿心存僥倖。

【看原文連結】

更多udn報導

畫面曝光！墨西哥女總統遭襲胸 隨扈竟在滑手機

粿粿、王子外遇照為何被發現？網推測1原因

不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

黃明志捲網紅命案 黃秋生親曝兩人最後對話