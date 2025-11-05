升大學資料造假 最重撤銷學位送辦
今年大學申請入學爆發多起備審資料造假爭議。為此，大學招聯會近期修正規定，若學生升學備審資料不實，經查獲後，無論錄取、註冊前後，甚至已大學畢業，都能追溯且懲處，最重恐撤銷學位資格。大學端則建議，希望高中端一同落實把關，先做好初步檢核。
大學招聯會常委會九月召開會議，修正大學繁星推薦、申請入學的招生規定，並獲教育部同意辦理。其中大學若發現考生報考資格不符規定，如證件或資料偽造、考試舞弊等，本次增列「其他影響入學公平性」等情事，且敘明在報名後錄取前查覺者，可取消報名資格或給予其他處置；再者，若學生已大學畢業，也能依法撤銷其學位，並公告註銷已頒給的學位證書。
台師大副教務長楊承山表示，招聯會的修正方式是合理的，但仍屬於後端的處理措施，應該聚焦於更前端的查核，畢竟現在學生會做假，不就是賭大學抓不到嗎？
楊承山說，今年檢討會上已建議教育部應設置一系統，由高中端逐步登錄學生表現，將高中生競賽、獎項等都直接納入，升學時開放大學查詢核實，才能為學生的多元表現把關。
中原大學教務長皮世明則認為，學系雖然可在面試時詢問、檢視學生備審資料內容真偽，但癥結點在於面試時間很短，不容易一一針對細節詢問；再者，很多學生檢具的多元表現，大學教授也不清楚名次的細節或意義，因此也建議，高中端應要一同把關，做好初步的認證審核。
招聯會執行秘書王泓仁說，考生務必誠信提交資料，已明確規範自報名起，無論錄取前後、註冊前甚至畢業後，如資料不實，都會面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，若情節重大，則函送司法單位，考生勿心存僥倖。
更多udn報導
畫面曝光！墨西哥女總統遭襲胸 隨扈竟在滑手機
粿粿、王子外遇照為何被發現？網推測1原因
不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做
黃明志捲網紅命案 黃秋生親曝兩人最後對話
其他人也在看
高市多校缺師 李喬如促改善待遇結構與聘任流程
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議員李喬如五日指出，代理教師本應在寒暑假期間進入校園熟悉…中華日報 ・ 6 小時前
少子化衝擊大學 繁星推薦11年最少！申請入學12年新低
【記者黃泓哲／台北報導】大學招生委員會聯合會今（4）日公布115學年度「繁星推薦」與「申請入學」簡章，整體招生名額雙雙創下近年新低。繁星推薦共提供1萬5554個名額，是近11年來最低；申請入學則有5萬450個名額，也創下近12年新低。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
學校午餐輔導團大串聯 端出飲食教育好滋味
為了深化學校午餐結合健康飲食與食農教育的推動效能，教育部國教署今天(4日)在國家教育研究院臺北院區辦理「地方政府學校午餐輔導團工作重點說明暨健康飲食及食農教育年度專題研討交流會」，邀請學校午餐中央輔導國立教育廣播電台 ・ 1 天前
HINO商用車攜手校園頒發在學生獎學金 注入產業新動能
HINO商用車攜手校園頒發在學生獎學金 注入產業新動能SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 9 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 7 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 8 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 8 小時前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 11 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前