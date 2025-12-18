升學不再憑感覺！桃園免試入學試模擬登場 助攻考生選擇志願

桃園市教育局於今、明日兩日舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗。圖：教育局提供

桃園市教育局於今(18)、明日兩日舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗，桃連區率全國之先辦理試模擬測驗及分發作業，實施至今已累積逾10年經驗。透過試模擬測驗與分發，9年級親師生可藉由模擬志願選填，提前熟悉免試入學各項作業流程，並瞭解個別序位區間資料的使用方式，作為進行生涯探索及適性選擇的依據，有助於升學制度中運用己身優勢，以平常心面對國中教育會考。

試模擬測驗後，將提供各國中9年級學生試模擬測驗答案。圖：教育局提供

教育局提到，桃連區高中免試入學超額比序項目有採計「國中教育會考」成績，經由實施試模擬測驗，可提供學生檢視自己學習之機會。試模擬命題範圍包括國中7、8年級所學的包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各項計分、應試規則比照會考模式，使結果更具升學參考價值。

廣告 廣告

教育局說明，除寫作及數學非選擇題測驗外，各科皆為選擇題型，英文聽力測驗3選1，其餘考科為4選1，且學生參與試模擬測驗無須負擔任何費用，今年度預估有2萬103名學生參加，其中桃園市所屬9年級學生人數為2萬19人、連江縣所屬學生人數為84人，將可根據評量掌握教育現況，以進行學力提升及改進。

試模擬測驗後，將提供各國中9年級學生試模擬測驗答案，讓學生理解自己2年國中階段學習的情形，並依適性輔導與家長討論至多可選填30個志願序。今(114)年12月22日至12月29日，學生及家長可自行練習系統操作；明年1月6日中午12時至1月13日中午12時，上網選填志願；1月22日及23日，各國中至中壢家商集體報名；2月12日及13日，入闈進行分發作業；2月23日正式上課日，公告試模擬分發結果。

教育局也預祝桃連區所有9年級學生能經由此次試模擬測驗及分發，提前了解教育會考及免試入學分發作業模式，作出最佳適性選擇，並於明年免試入學正式分發取順利進入理想學校，發揮志趣與長才，邁向精彩豐富的高中生活。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

冬至吃甜湯圓怕熱量爆表？天晟醫院營養師教你「健康版」做法

桃園「百倍奉還」登錄發票抽百萬獎金 把握最後參加機會放大普發一萬