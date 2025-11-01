升學戰場「僧多粥少」！竹縣人口同質性高 家長：城市焦慮感重

竹苗地區升學競爭激烈，內捲現象嚴重！家長和學生面臨高度壓力，三級分制計分方式、竹科高薪職位帶來的人口移入，以及公立學校名額不足，都是形成內捲的關鍵因素。在這個同質性高的城市，如何在升學壓力與適性發展之間取得平衡，值得省思。

僧多粥少，升學競爭大。（圖／TVBS）

竹苗地區的升學競爭壓力與計分制度息息相關。補習班老師張瑜解釋，竹苗區的計分制度與台北考區不同，更強調每科都要達到一定成績。在竹苗區，1A跟4B++和1A4B雖然都能被放到第一階段的第一區，但實際上B和B++的程度差距很大，對學生來說並不公平。全台15個考區中，有7個與竹苗區一樣實施三級分制，而北北基則採用7級分制。由於現行制度遭到反彈，被認為難以有效鑑別學生的學習程度，竹苗區決定自117年開始改制為五級分加七積點制，並增加一分扶助弱勢積分。儘管有教師反對回歸填鴨式教育，認為這忽視了弱勢學生的權益，但改革已定案。

廣告 廣告

竹北學生補習成日常。（圖／TVBS）

然而，新竹縣市的教育氛圍與其他地區明顯不同。張瑜指出，竹科提供了大量高薪工作機會，使得當地家長有財力和能力為子女規劃更完善的教育。竹科的發展帶來大量人口移入，使新竹縣市的升學競爭更加白熱化，形成了內捲現象。

竹北家長郭小姐分享了自己的觀察。她說，有時候孩子考試拿到95分，她會覺得很棒，但孩子會告訴她班上幾乎全班都是90幾分。郭小姐認為在這個地方，成績的落差不明顯，但因為同時間大量相仿年齡層的人來到這裡，形成「僧多粥少」的局面。她和丈夫因工作關係搬到竹北已有10幾年，深刻感受到這個同質性高城市的競爭氛圍。郭小姐進一步表示，竹北的內捲並非刻意造成，而是因為城市建設尚不完善，加上大家普遍有焦慮感，擔心孩子沒有補習會落後。她認為在這個工作普遍高壓的城市，情緒教育比課業更重要，因為如果孩子不會調解情緒和壓力，即使課業好也會在生活中遇到困難。

新竹縣市的家長相較其他城市，職業背景和學經歷相似度較高，他們更願意投入大量資源與時間，從小培養子女的學業和才藝。另一位竹北家長謝小姐表示，當周圍的孩子都在補習時，家長會感到壓力，思考是否要讓自己的孩子更加努力。她提到許多家長群組都在討論如何提升孩子成績、該補什麼科目，以及哪所學校的升學率較好。在這樣的環境中，家長們都希望給孩子最好的教育與機會，但壓力也隨之提升。謝小姐分享，她的孩子有一些興趣愛好，她希望能找到對應的公立職業科系。然而，竹北高中的職科要求4A以上，新竹高工的職科分數也非常高，主要問題是公立高中職太少，交通又不便。在這個同質性高的社會結構中，孩子如何在升學壓力與適性發展之間取得平衡，值得深思。

更多 TVBS 報導

台灣教育金創新高！平均準備逾470萬元 專家：陪伴比金錢更關鍵

新竹縣竹東全民運動館正式啟用 帶動溪南運動新風貌

輝達插旗帶旺房市！ 三重循“竹北模式”成置產新寵

高中教育進化！竹北高中改隸陽明交大附中 九月迎首屆新生

