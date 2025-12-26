升息也救不了？日圓陷貶值風暴「逼近警戒線」華爾街最慘預測：殺到165
財經中心／綜合報導
日本央行最新一輪升息未能替日圓帶來長期支撐，反而讓市場更加確認日圓結構性疲弱仍未改善。分析普遍認為，影響日圓走勢的不利因素短期內難以消退，升貶前景分歧也讓市場焦點，重新回到日本政府即將端出的財政政策動向。
美日雙重壓力夾擊 日圓續陷低迷
包括摩根大通、法國巴黎銀行在內的多家國際金融機構指出，在美日利差持續偏高、日本實質利率仍為負值、加上資本外流未歇的背景下，美元兌日圓到2026年底恐走貶至160，甚至更弱水準。分析師認為，只要日本央行維持漸進式緊縮路線，而財政主導的通膨風險仍在，日圓貶勢恐難以扭轉。
今年日圓兌美元雖以不到1%的微幅升值，終結連續4年的貶勢，但市場原本期待日本央行升息、美國聯準會轉向降息能帶動明顯反彈，實際表現卻不如預期。日圓4月一度升破140關卡，隨後又因美國總統川普關稅政策的不確定性，以及日本國內政治變化推升財政風險，再度轉弱，目前匯價約在155.7附近，幾乎回到年初水準，逼近今年低點158.87。
根據臺灣銀行26日上午11時01分公告，日圓兌新台幣現金匯率為0.2048，即期匯率為0.2033。
資金外流未止 華爾街最悲觀看164
摩根大通首席外匯策略師棚瀨順指出，日圓基本面「相當疲弱」，且明年恐難出現明顯改善，並提出華爾街最悲觀預測，認為美元兌日圓到2026年底可能升至164。他指出，若其他國家利率前景轉趨鷹派，景氣循環因素恐進一步削弱日本央行升息的效果。
此外，套利交易再度成為日圓的沉重逆風。投資人透過低利借入日圓，轉而投資巴西幣、土耳其里拉等高收益貨幣，壓抑日圓反彈空間。同時，日本對外投資潮也持續擴大，散戶買進海外股票的淨額接近去年創下的10年新高9.4兆日圓（約新台幣1.8兆），顯示資金偏好海外資產的趨勢，恐延續至2026年，企業資金外流更被視為長期壓力來源。
福岡金融集團首席策略師佐佐木融直言，「日圓疲弱的狀況完全沒有改變」，關鍵仍在於日本央行升息力道不足，使實質利率長期深陷負值。他預估美元兌日圓到2026年底恐升至165，並警告，一旦市場認定聯準會接近降息循環尾聲，美元走勢恐進一步轉強。
高盛偏多長線 短期仍難脫弱勢
儘管短期壓力沉重，仍有部分機構對日圓長線前景抱持相對樂觀態度。高盛認為，隨著日本央行持續推動貨幣政策正常化，未來10年日圓有機會升回兌美元100左右，但也坦言，短期內仍須面對多項結構性不利因素。
隨著日圓再度逼近過去曾引發官方干預的匯率區間，市場也高度關注日本政府是否再度出手。日本財務大臣片山皋月等官員近期頻頻釋出警告，強調將防範「過度且具投機性的匯率波動」，不過分析普遍認為，單靠政府干預，恐難以從根本扭轉日圓貶勢。
紐約梅隆銀行亞太市場資深策略師張偉勤指出，目前市場情緒高度不安、波動劇烈，僅以溫和手段恐難挽回日圓走弱趨勢，短期關鍵仍將落在日本政府即將公布的財政政策內容。
