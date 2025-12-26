升息沒用日圓看貶 明年底恐跌到165

絕大多數投資銀行與金融機構預期，新一年度日圓匯率將會續跌，不排除在2026年底，日圓匯率將會跌到165日圓。

受日本央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒增加，根據彭博報導，包括摩根大通在內大型投資銀行預測，由於美日之間仍然存在較大的利差，實際利率為負，以及持續的資本外流，他們對新年的日圓兌美元走勢仍然看跌，預估2026年底，日圓匯率將觸及165日圓。（葉柏毅報導）

日圓兌美元的匯率，在26日早上亞洲盤，在155.7元到156.5元之間游走，距離今年1月觸及的年內低點158.87不遠。

報導指出，日圓的基本面相當疲軟，明年周期性因素可能對日圓更加不利，由於市場預期其他地區利率會上升，日本央行收緊貨幣政策的影響將受到限制。

日圓匯率接近先前觸發政府干預的水準，官方干預的風險再次成為關注焦點，不過分析指出，單單只靠政府干預，不太可能使日圓擺脫貶值趨勢。

摩根大通、法國巴黎銀行與其他機構的分析師認為，只要日本央行逐步收緊貨幣政策，並且財政刺激引發的通膨風險持續存在，日圓匯率走貶的趨勢，就可能持續下去。

摩根大通首席日本外匯策略師田瀬淳也表示，日圓的基本面相當疲弱，很難想像明年會有顯著改善。田瀨淳也對2026年底日圓兌美元匯率的預測最為悲觀，認為日圓匯率將跌至164到165日圓。