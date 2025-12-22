升息過後日圓不尋常波動 財務省密切關注

日本財務省主管匯率事務財務官「三村淳」表示，財務省方面注意到匯市最近有「不尋常波動」，財務省會密切關注匯市行情，必要時將出手干預。

日本財務省主管外匯事務的財務官三村淳表示，上星期五日本央行宣布升息1碼後，日圓兌美元的匯率走弱，三村淳表示，日本財務省將密切關注日圓匯率動向。

三村淳今（22）日表示，在日本央行宣佈升息之後，財務省注意到，市場出現單邊的突然波動，這令財務省深感憂慮。三村並強調，日本財務省絕對會對匯率的過度波動，採取適當的因應措施。

日本央行上周五宣布升息後，總裁植田和男選擇保持政策開放態度，而非支撐日圓，並未釋放特別鷹派的訊號，這導致日圓兌美元匯率，周末一度跌到1美元兌157.78日圓，表明投資人對日本央行未明確表態持續升息，感到失望。