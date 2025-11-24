升教授好難1／全台首件！台大阻師升等不甩教育部 法院判國賠10萬

林怡秀副教授升等3度被阻，身心俱疲下她向台灣大學提出國家賠償55萬元。（圖／翻攝自台大運動設施與健康管理碩士學位學程臉書）

國立台灣大學作為最高學府，進入台大不僅是學子們的夢想，同樣也是教授的心之所向。不過，在這個人人嚮往的學術殿堂，台大卻不僅發生阻擋副教授升等，甚至在教育部宣布台大違法後仍一意孤行，導致副教授林怡秀向台大提起國賠官司求償55萬元精神撫慰金，獲台北地方法院判賠10萬元，本案也成為全台第一起因教師升等受阻而獲勝的國賠官司。

台灣大學擁有17個學院61個學系152個研究所，領域橫跨自然科學與人文社會藝術領域，本案當事人林怡秀副教授任教於該校共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程，該學程結合醫學、管理、醫學領域知識，並以成為運動產業與健康管理高階人才培育基地為目標，目前學程的辦公室以及教師研究室主要在臺灣大學綜合體育館2樓。

進入台大不僅是學子們的夢想，也是教授們的心之所向，但台大近日卻發生教授升等屢被刁難的情形。（圖／本刊資料照）

具有美國北科羅拉多大學運動管理博士學位的林怡秀，2021年3月5日提出升等教授申請案，當時的外審委員皆肯定林怡秀學術表現並一致推薦升等的狀況下，升等案仍被運管學程教評會否決。林怡秀決定向教育部提起訴願，教育部於同年12月28日認定台大運管學程處分違法，命其2個月內另為適法處分。

然而台大運管學程無視訴願決定，2022年7月7日才召開110學年度第2學期第2次學程教評會審議此案，且甚至在沒有提出具體理由的狀況下，再度推翻外審委員一致推薦林怡秀升等之意見，於2022年8月29日再度宣布不通過升等申請案，林怡秀只好第2次提出訴願。

孰料，這時台大運管學程分別於2022年12月1日、12月22日自行撤銷2次的處分，並稱「本校共教中心運管學程於111（即2022）年10月7日召開教評會議重新檢視第2次處分作成前原辦理各項審查作業之程序，發現程序不完備而有瑕疵」等語，林怡秀的第2次訴願結果也因此被教育部決定不受理。

2023年6月8日為林怡秀第3次升等機會，沒想到在苦等了2年以後，台大運管學程再度於同年的8月2日用函文通知林怡秀升等未獲通過，但函文卻仍無記載林怡秀升等未獲通過之具體理由。

台大共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程結合醫學、管理、醫學領域知識，並以成為運動產業與健康管理高階人才培育基地為目標。（圖／翻攝自台大運動設施與健康管理碩士學位學程臉書）

心力交瘁的林怡秀於同年2月18日向台灣大學請求國家賠償，但30日後台灣大學仍未展開協議，林怡秀希望能司法能替受盡委屈的自己出口氣。

台北地院審理後認為，台大在處理林怡秀升等申請案過程中，構成怠於執行職務，且情節重大，侵害了林怡秀受憲法保障的工作權，且使其在這2年多經歷多次審議和行政救濟程序，原告精神上應受有相當之痛苦，2023年11月17日判決台大應給付10萬元精神撫慰金予林怡秀，全案上訴後，目前正由高等法院審理中，預定12月間言詞辯論，明年初宣判。

CTWANT記者試圖聯繫林怡秀教授本人進行受訪，然而考量到目前仍在台灣大學共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程擔任副教授一職，對於本案不方便另作發言，便透過委任律師翁國彥向記者婉拒採訪。

本刊也致電詢問台灣大學秘書室媒體公關中心，校方表示目前全案交由司法審判，不方便另作回覆。

