升教授好難2／台大副教授升等3度卡關提告！行政法院指3瑕疵要求重審

林怡秀副教授升等3度被阻，身心俱疲的她陸續提出國賠官司以及行政訴訟，成功以司法找回公道。（圖／翻攝自台大運動設施與健康管理碩士學位學程臉書）

國立台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程的林怡秀副教授，2021年起3度升教授受阻，期間運管學程甚至不甩教育部訴願結果，身心俱疲的林怡秀相繼提出國賠官司以及行政訴訟，期待司法還她公道，所幸不只台北地院2023年11月17日宣判台大須國家賠償其10萬元精神撫慰金，台北高等行政法院也於今（2025）年10月30日宣判台大須依照判決意旨重為決定處分。

除提出國家賠償案外，林怡秀2024年初另向台北高等行政法院提出行政訴訟，並指出台大審議程序存在嚴重瑕疵。首先，共同教育中心教評會的細則規定研究項目評分由外審平均分數與教評會委員平均分數各佔 50%，使不具相同專業背景的數位委員權限，且可重複評價外審已評分內容，恐稀釋或推翻外審專業學術審定的結果。其次，運館學程教評會審查細則未針對教學、研究與服務三項目建立明確的評量依據，導致委員評分時出現巨大差異，如在「服務項目」上，委員的評分落差就高達 30 分。

任教於台灣大學共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程的林怡秀副教授，研究室位在臺大綜合體育館2樓。（圖／翁靖祐攝）

台灣大學主張，研究項目評分並無重複，共同教育中心教評會僅針對送審著作以外的其他學術研究成果及研究績效表現評價，與外審委員評分範圍不同，並指出林怡秀未通過的主因在教學項目分數偏低。另外，針對被指控未建立明確評量依據，台大表示審查細則已明訂各項評審比重、評分方式、及格標準，且早已於2018年施行，林怡秀在申請時已可預見。

台北高等行政法院指出，審查細則規定研究項目的評分由外審平均分數與教評會委員評分各占比50%，教評會委員確實審閱了原告送審作品後並評分，構成重複評價。北高行認為，共同教育中心教評會的委員多數不具原告專業，此種評分方式對外審專業審定結果產生稀釋、降低甚至否定的效果，違反專業評量原則。

台灣大學3度阻擋林怡秀升等教授，期間甚至無視教育部訴願結果。（圖／本刊資料照）

此外，北高行認為審查細則部分欠缺針對教學、研究、服務三項目應如何明確評量之依據、方式及基準，導致評審委員在面對相同資料時，評分出現巨大差異，難以避免個別委員在評分時出現恣意之可能性。且2023年8月2日，林怡秀所收到的升等未通過函文，均未附具任何否准升等的具體說明與理由，明顯違反應敘明具體理由的正當法律程序規定。最終於今年10月30日宣判，台大必須依照判決意旨重為決定。

CTWANT記者試圖聯繫林怡秀教授本人進行受訪，然而考量到目前仍在台灣大學共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程擔任副教授一職，對於本案不方便另作發言，便透過委任律師翁國彥向記者婉拒採訪。

本刊也致電詢問台灣大學秘書室媒體公關中心，校方表示目前全部交由司法審判，不方便回覆，至於行政訴訟的部分是否上訴，仍在研議中。

