升旗插畫掀回憶殺 蘇俊賓同梯相認

元旦升旗插畫另類勞軍，桃園市副市長蘇俊賓意外引爆國軍「同梯相認」回憶殺。（蘇俊賓辦公室提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓臉書分享今年元旦龜山升旗典禮時的感動時刻，並親手描繪國軍二一砲指部弟兄們合力撐起巨幅國旗的畫面，貼文曝光後引發廣大回響，不僅溫暖人心，也意外牽起一段充滿「軍營回憶殺」的服役交流緣分。

蘇俊賓十九日表示，畫作貼文發布後，二一砲指部主動聯繫他，轉達官兵們看到畫作後深受鼓勵，對於辛苦的訓練與表現可以被大家看到甚至被畫下來覺得很興奮，希望獲得蘇俊賓授權讓他們使用這張圖卡，印製給弟兄們留作紀念，而蘇俊賓當下也「秒同意」。

廣告 廣告

元旦升旗插畫另類勞軍，蘇俊賓意外引爆國軍「同梯相認」回憶殺。（蘇俊賓辦公室提供）

近日，陸軍砲兵第二一指揮部政戰主任尹新豪與心輔官也親自拜訪蘇俊賓，致贈砲指部服役中的國軍裝備形象紀念品；蘇俊賓則回贈以該畫作製成的兩面小錦旗，象徵彼此珍貴的情誼。

蘇俊賓隨後把這段趣聞ＰＯ上網，隨即引發不少網友留言，甚至還有「同梯來相認」，蘇俊賓回應道，往事不堪回首啊，腦海中也浮現下基地野營時同袍那雙讓人從營帳逃出來的臭鞋子的畫面；還有冬天只有冷水，還不能每天洗。也有人直呼「真巧，我也待過湖口四十二旅，還參加過關渡師三軍聯訓」，回憶當年從中和一路走到恆春的艱辛行軍歷程，笑稱「過程越艱苦，回憶越甜美，挫折容忍力也越強」。整篇貼文瞬間充滿回憶殺，成為退役弟兄們的當兵佚事交流區。