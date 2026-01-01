升旗跑第一 蔣萬安迎新年

台北市長蔣萬安親自出席升旗儀式並為賽事鳴笛起跑，與市民一同在清晨以熱情與活力，開啟健康的第一天。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

「台北市元旦升旗路跑」於一日清晨在台北市政府前廣場盛大登場，三千個報名名額在開放之初即報名額滿，台北市長蔣萬安親自出席升旗儀式並為賽事鳴笛起跑，與市民一同在清晨以熱情與活力，開啟健康的第一天；另一場「二０二六元旦健走」於花博公園圓山廣場盛大登場，今年以「盛情藍鵲萬步就行」為主題，吸引超過五千名民眾攜家帶眷參與。

雖台北市細雨綿綿，府前廣場仍聚集大批民眾參與元旦升旗典禮。迎接新年晨曦，成功高中儀隊率先登場操槍演出，整齊俐落的動作與精湛技術成為現場焦點。升旗典禮則由摘下威廉波特世界桂冠的東園國小少棒隊領唱國歌，以純淨清亮卻堅定的歌聲，唱出榮耀與運動精神的薪火相傳。

廣告 廣告

蔣萬安致詞時表示，二０二六年的第一個早晨，很高興和大家相聚在市府廣場，以升旗與路跑迎接嶄新的開始，揮灑汗水邁向新希望，這是展開新年的最佳方式之一。他也向所有市民致上誠摯的謝意，「謝謝大家帶給這座城市滿滿的熱情與溫度」，祝福每一天都開心、快樂、平安、幸福。

蔣萬安說，時常有市民朋友問他「市長會不會很累？」他的回答永遠是「不會！」因為帶領城市前進，就像一場馬拉松，重點不在於起跑衝得多快，而是要穩健前行、持續前進，繼續陪伴市民一起向前大步邁進。

「二０二六元旦健走」現場最年長參與者為高齡一０五歲、仍持續投入羽球運動的林友茂先生，今年更將參與世界壯年運動會，以實際行動展現終身運動的精神典範；另有紀政及王金平前院長等人共同響應，傳遞積極運動、重視健康的正向力量。

今年活動主題特別選定台北市市鳥「台灣藍鵲」，取其團結、靈性及優雅的形象，現場更設有豐富生態攤位，讓民眾在運動之餘也能深化保育意識。活動開場由 「詠太鼓樂隊」帶來震撼的〈火之舞〉演出，隨後由國策顧問簡文仁老師親自帶領獨創的「健康台灣幸福社會」國民操，幽默生動的帶動方式，讓現場民眾歡笑聲中完成熱身。