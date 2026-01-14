升格二寶媽累翻！林依晨自嘲記憶變差 曝女兒浮誇睡姿：踹人技巧跟我差不多

女星林依晨在去年6月產下寶貝兒子，升格二寶媽，她14日出席遊戲代言活動，除了透露近況，也分享了忙碌的育兒生活，更自嘲現在記憶力不比從前，非常需要加強短時間的強記憶。

林依晨14日出席遊戲代言活動。（圖／讀者提供）

林依晨今天被問起近況透露，去年底才剛在中國大陸拍完一部電影，馬上趕回台灣看了蔡依林12月31日在台北大巨蛋的演唱會，之後就進入了育兒的生活，笑說為了顧小孩都睡不太好，還好化妝能遮住黑眼圈。

談起一對寶貝兒女，林依晨分享，不到一歲的兒子是個天使寶寶，大概三分鐘就能入睡，反而是姊姊比較多夢，睡姿會360度旋轉，「踹人的技巧跟我小時候差不多，力道很大。」她也提到，生完第二胎後直接投入工作，對於她來說反而比較好恢復，「身心有另外一個注意力需要集中的地方，就很像以前當學生藝人的時候，工作很累，當學生也很累，可是彼此是彼此的避風港跟充電站，我覺得反而對雙邊都好。」

廣告 廣告

林依晨去年6月產下寶貝兒子，升格二寶媽，笑曝育兒生活相當忙碌。（圖／讀者提供）

俗話常說「一孕傻三年」，林依晨笑說，生了兩胎之後記憶力真的有變差，「以前背長段的台詞沒有什麼問題，現在光是這個記者會要講的內容也蠻多的，所以我上台前一定要再看一遍，變成要非常加強短時間強記憶。」那對於之後要出演舞台劇《暗戀桃花源》會不會是一大挑戰？她表示較不會太擔心，「因為那個劇我自己很喜歡，所以看了蠻多的版本，幾乎每個角色的台詞都記起來了，有點像是長記憶。」

而她的好友許瑋甯也在去年7月迎來第一胎，兩人會不會討論媽媽經？林依晨說道，多多少少兩人有交換一些「小撇步」，不過她笑說，許瑋甯很多表兄弟姊妹也都有生小孩，應該不太缺。至於下個月即將迎來農曆新年，林依晨透露，會在初二回娘家，老公屆時會返台團聚，「我們過年沒有一定要在哪裡，哪裡的親戚很久沒見到了就往哪裡去，還蠻自由的。」

延伸閱讀

澳網/史上最快淘汰？周杰倫賽前「猜輸拳」上場被秒殺

澳網/尷尬了！周杰倫「連球都沒碰到」 首輪無奈出局

澳網/周杰倫國籍標「CHN」 與台將喬安娜不同掀熱議