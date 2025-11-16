升格二寶家庭！李運慶曝大女兒「倒退期」情緒波動大 無奈求助
藝人李運慶與洪詩2023年結婚後，育有大女兒「哺哺」，在今年10月初又喜迎二女兒「那那」，一家四口幸福滿滿。然而隨著二寶出生，家中氣氛也悄悄出現變化，李運慶近日坦言，大女兒哺哺正處於典型的「倒退期」，情緒不穩、依賴行為增加，讓新手二寶爸忍不住上網誠心求教育兒方法。
李運慶在社群分享，哺哺在妹妹出生後雖然開心、也主動想照顧，但因為注意力被分散，加上看到爸媽迅速抱起哭泣的妹妹，難免受到影響，如今升格四口之家，也被迫調整生活作息，「出月子中心一週，哺哺真的很想幫忙照顧那那，所以那那早上5、6點肚子餓了開始躁動，哺就會跟著醒來。我們找到了一個模式，就是那那醒來後，太太帶她去客廳喝奶，然後回來睡；哺哺醒來後，我就帶她出門散步，讓太太跟那那補眠，順便買哺哺的優酪乳。」
只要有空，就帶大女兒出門玩耍，讓她感受到被重視的陪伴時光，「哺哺其實一直很喜歡雨，她在家裡喜歡到陽台、窗台看雨，所以我買了一件雨衣給她，然後有一雙她表姐留給她的小雨鞋，就這樣，這一陣子的連續下雨，只要沒班，我們就會出去踩水、淋雨。」
然而李運慶無奈表示，哺哺這段期間「比以前情緒更不穩」，常用哭鬧表達需求，讓他理解「原來這就是所謂的倒退期」，他感性寫下：「我想，哺哺很需要被關注，尤其是看到一個連她都覺得可愛的妹妹出現，然後只要一哭，爸爸或媽媽就會去抱著哄。哺哺的情緒比以前來的不穩定，比起用說的，哺更愛用哭鬧爭取她想做的事」。
面對全新的育兒挑戰，他在文末真心向網友求助：「還有很長的路要走，你們有什麼建議或是經驗跟我分享嗎？」，貼文曝光後，許多爸媽大感共鳴，紛紛分享自身經驗與技巧，也替李運慶加油打氣，希望能順利度過「二寶適應期」。
