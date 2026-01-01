升格二寶爸！古巨基元旦嗨喊願望成真 57歲愛妻「高齡拚出二胎」

古巨基再度當爸。（圖／翻攝臉書／古巨基）

香港歌手古巨基於昨（1）日元旦透過社群平台宣布喜訊，透露與妻子Lorraine迎來第二胎男嬰，再度升格為父親。他開心表示：「願望成真！」消息一出，獲得粉絲與演藝圈友人熱烈祝賀。

古巨基在貼文中表示，這個新生命是「在2025年對於我和太太和Kuson來說非常感動的一件事」，並選在2026年第一天向外界分享這份喜悅。他透露，長子Kuson過去曾多次對他與太太許願，希望能有個弟弟或妹妹。

他坦言，夫妻倆本身也都來自有兄弟姊妹的家庭，因此深刻理解「手足之情」的珍貴與重要。他說：「畢竟父母只能陪孩子走過一段人生旅程，未來還是需要兄弟姊妹的相互陪伴與支持。」

如今，孩子的願望真的實現了，古巨基與Lorraine再添一子，讓Kuson如願成為哥哥。他感性表示，未來將繼續努力「做個好丈夫、好爸爸」。

古巨基與妻子Lorraine結縭多年，感情穩定。兩人過去多年以來感情低調，直到2020年才宣布迎來第一胎。外界對於Lorraine的年齡向來好奇，雖未正式曝光，不過港媒普遍報導她比古巨基年長約3至4歲，若依此推算，這次再度懷孕生子，Lorraine的年齡已達56至57歲，被外界形容是高齡產子的驚人紀錄。

