升格人母滿一年！鬼鬼曬母女合照吐心聲「有自己的小孩很幸福」

鬼鬼當媽一年，感性告白女兒。（池宗玲攝）

36歲藝人鬼鬼（吳映潔）過去曾一度淡出螢光幕，直到去年1月才親自證實未婚生下寶貝女兒「妹子」，勇敢公開人生新階段，正式升格人母。消息曝光後，她不畏外界眼光、選擇坦然分享母親身分的態度，獲得大批網友支持與祝福。今（8日）鬼鬼再度在社群平台發聲，寫下長文並曬出多張母女合照，字裡行間滿是溫柔與感恩，感性直呼：「真的很幸福。」

鬼鬼在IG以「2026第一篇」為題，將這篇文字獻給自己與女兒妹子，「其實當媽媽當了一年快兩年，有一半時間是兩個心臟一起生活，有一半時間是兩個人類一起生活」，她也感慨坦言，「很多妹子的第一次跟我的第一次並存，有了小孩真的是我再陪她長大一次，才知道原來我是這樣長大的，時時感受到很多滿滿的感受，可能以後每一年一樣會有新的感受跟刺激，很喜歡這樣與妹子的所有時刻」。

從文字中可以看出，鬼鬼在母親角色中體會到前所未有的情感深度，並表示非常珍惜與女兒相處的每個瞬間，她笑說，偶爾還是會忘記自己已經有了小孩，但每當回過神來，就再次被幸福包圍，「雖然有時候我還是會忘記我有一個小孩，有一個自己的小孩，真的很幸福 」。

母女合照中，鬼鬼臉上洋溢溫柔笑容，妹子依偎在懷中，畫面溫馨，讓不少網友看了直呼感動，紛紛留言送上祝福，為她加油打氣。鬼鬼也深情承諾，會繼續努力工作，帶著女兒一起體驗更多美好，「我會好好努力工作，帶著妳看更多美好的事物，也會好好陪你度過……每個妳的魔幻時刻，謝謝愛著妹子的你們每一位，我愛你，我的寶貝妹子，希望妳可以平安健康快樂。謝謝我自己靠自己能力好好愛妹子 」。

