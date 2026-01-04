升格人父！李柏毅激動落淚：我的小公主終於來到了這個世界

台北市議員李柏毅前年和太太完婚，現在正式升格為人父，他今天宣布，家中多了一位新成員，「等了好久，我的小公主終於來到了這個世界」。他透露，聽到女兒哇哇大哭的那一刻，他和太太都忍不住流下了激動的眼淚。

李柏毅今天在臉書發文表示，「從今天開始，家裡又多了一位新成員，等了好久，我的小公主終於來到了這個世界，今天在手術室陪產聽到女兒出生哇哇大哭的那一刻，太太跟我都忍不住流下了激動的眼淚…淚水裡全部都是滿滿的感動與感謝。」

李柏毅2024年和太太結婚。（圖／翻攝李伯毅臉書）

李柏毅說，雖然只是懷胎短短十個月，但過程中我們的緊張和期待從來沒有減少過。如今心中的大石頭終於是落地了，「我的小公主『頭好壯壯，哭聲洪亮』」，健康滿分，真的很期待未來和女兒一起的生活，相信一定會更加的溫暖與精彩。

