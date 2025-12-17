升格國際賽！ 台哥大公開賽獎金加碼至1千萬

年度封關賽「台灣大哥大女子公開賽」將於17日登場，本屆完成台、韓雙巡共證，升級為國際賽事，主辦方也將總獎金加碼到一千萬元，創下新高。

精準揮桿台哥大董事長蔡明忠，跟其他嘉賓一起開球，替台灣大哥大女子高爾夫公開賽拉開序幕。

這一場年度封關賽連續三天在彰化台豐高爾夫俱樂部登場，國內外超過百名女選手齊聚切磋，主辦方今年也將總獎金一口氣加碼到1000萬元。

參賽選手徐薇淩：「我覺得這個禮拜我也是會秉持一樣的想法，我覺得衛不衛冕要有點運氣成分，但是我這個禮拜一定是會全力以赴。」

二度在這場賽事封后的徐薇淩要挑戰第3冠。

參賽選手曾雅妮：「因為是今年最後一場比賽，我覺得很開心前一陣子就是舊傷有點復發，所以很希望這個禮拜，明天開始我的身體是可以比較好的身體狀況。」

今年10月重返榮耀相隔11年再奪冠的前世界球后曾雅妮，也現身參加這場唯一台韓雙巡共證賽事。

台哥大董事長蔡明忠：「更重要的是跟韓國女子巡迴賽共同來認證，第一次外國選手如此眾多，可以說是一場非常國際化的比賽。」

台灣大哥大表示將持續成為選手最堅實的後盾，期待培育更多站上國際舞台的台灣高球選手。

