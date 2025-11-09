升格新手爸5天！張啟樂「露面猛賺奶粉錢」親媽跨海來台力挺

記者徐珮華／台北報導

樂團「Beyond」前成員劉志遠、金曲歌王謝宇威、金鐘得主柯大堡、張啟樂攜手現身台北華山「2025好友港節市集」。劉志遠、謝宇威限定組合演出引爆全場熱潮，還上演百人大合唱〈海海人生〉；柯大堡登台演唱時，台下超多香港人也跟著合唱；「港仔台爸」張啟樂身為活動總召兼主持，又負責找表演者，還被觀眾拱上台開口唱歌，直呼「一切都是為了奶粉錢」。

謝宇威（左起）、劉志遠、柯大堡、張啟樂為「好友港節」開唱。（圖／好友港節提供）

謝宇威與劉志遠合作演出，除了帶來耳熟能詳的粵語金曲，也加碼獻上西方經典英文歌曲。2度登上「好友港節」的劉志遠表示，看到台灣親友們都特地前來支持，心中滿是感動，「這個活動的意義，就是讓不同文化背景的人們齊聚一堂，共同創造美好時光」，也讓他更堅信文化交流的力量。

劉志遠（左）、謝宇威（右）帶來粵語及西方經典英文歌曲。（圖／好友港節提供）

張啟樂連續3年擔任總召集人，能為在台港澳朋友貢獻一份心力，感到無比榮幸。4日開心宣布升格新手爸爸的他，女兒才剛出生，太太也還在醫院，相當感謝太太的辛勞，坦言有了全家人的支持，自己才得以全心投入「好友港節」；更意外的是，他的媽媽也特別從香港飛來台灣支持，來台期間剛好碰到孫女誕生，真的是雙喜臨門。

談及「港仔台爸」新封號，張啟樂謙虛表示：「為了辦這次的活動，很多人都開玩笑說我是『拋妻棄女』。還是謝謝身邊的好朋友們，全都來現場幫忙力挺；我會努力當個好爸爸，並期望孩子們能在台灣這片土地上，健康快樂地成長。」言談中流露對家庭的愛與期待。

張啟樂剛升格新手爸，媽媽也特別從香港來台力挺。（圖／好友港節提供）

