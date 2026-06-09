升機長後照樣執飛 加拿大航空前機師因缺關鍵執照遭罰

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1名任職於總部位於蒙特婁的加拿大航空機師，因在未持有正確執照的情況下執行航班，被加拿大運輸部處以金錢罰款。（翻攝自臉書@Air Canada）

加拿大航空1名機師在執飛數百架航班後升為機長，卻因未持有大型飛機的機長須持有的「航空運輸駕駛員執照」，被公司抓包並通報加拿大運輸部，該名機師將被罰款且已離職，也將面臨刑事調查。

綜合《The Gazette》《Yahoo》報導，1名任職於總部在蒙特婁的加拿大航空（Air Canada）機師，由於未持有正確執照的情況下執行航班，遭加拿大運輸部處以罰款。據加拿大運輸部資料，去年安大略省共有18宗因未持有適當執照而執飛的違規案件，累計罰款金額達67,500加元（約新台幣152萬3,957元）。

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加拿大航空發布聲明，依加拿大規定，航空公司大型飛機的機長須持有「航空運輸駕駛員執照」（ATPL），儘管涉事機師接受完整訓練且已晉升機長，且持有商業飛行員執照，但他並未持有擔任機長所須具備的ATPL執照，「公司發現此事後，立即將該員工停止飛行勤務，並主動向加拿大運輸部通報此事。」

加拿大航空表示，該涉事機師目前已不受雇於加拿大航空，基於偵查不公開原則與加國《隱私法》規定，公司無法進行更多說明，至於這名機長的詐欺罪嫌正由安大略省皮爾區警方偵辦。加航強調此事未影響飛航安全，公司的基師每6個月都須接受定期複訓，以驗證飛行能力，每12個月也須接受由加拿大運輸部認證檢查員執行的飛行測驗。

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